Novità in vista per la famiglia Bolat. Nelle prossime puntate italiane della seconda stagione di Love is in the air Eda e Serkan riusciranno a dire il fatidico sì e a raggiungere l'agognata felicità. Tuttavia, prima della conclusione della popolare serie, una notizia porterà altra gioia nella vita dei protagonisti. La giovane paesaggista, infatti, scoprirà di essere incinta. Le anticipazioni turche relative alle ultime puntate della serie rivelano che, nel tentativo di tenere segreta la gravidanza, i coniugi Bolat si ritroveranno coinvolti da parenti e amici in alcuni divertenti equivoci che rischieranno di far venire fuori la verità.

Anticipazioni turche di Love is in the air, puntate finali: Eda scopre di essere incinta

Nelle puntate finali di Love is in the air 2, qualche settimana dopo il matrimonio di Eda e Serkan, la giovane protagonista inizierà ad avere degli "strani comportamenti". Stando alle anticipazioni turche della serie, la paesaggista comincerà ad avere molta fame e si addormenterà in diverse occasioni. Il marito si accorgerà della stanchezza perenne della moglie, al punto da pensare che quest'ultima sia già annoiata della loro vita insieme. Mentre lui continuerà a sospettare che ci sia qualcosa di negativo dietro quegli atteggiamenti, Eda deciderà di farsi visitare da un medico, il quale le rivelerà di aspettare un bambino.

A quel punto, la giovane andrà dal marito a comunicargli la lieta notizia.

Eda e Serkan cercano di tenere segreta la gravidanza: spoiler ultime puntate

Quando mancheranno pochi appuntamenti all'epilogo di Love is in the air, Eda rivelerà a Serkan di essere incinta. L'uomo, felicissimo della notizia, inizierà ad essere premuroso e molto apprensivo.

I coniugi Bolat decideranno di mantenere nascosta la gravidanza, almeno per i primi mesi di gestazione. Le cose, però, avranno dei risvolti inaspettati. Più volte il segreto rischierà di essere svelato a causa delle intromissioni di parenti e amici. Come è già accaduto in altre occasioni, saranno Erdem e Seyfi a dare il via a due grossi equivoci.

Dando una sguardo agli spoiler delle puntate finali, si può anticipare che il fedele Çiçek frugherà per errore nella borsa di Eda e troverà degli esami riguardanti la gravidanza. In seguito ad un enorme malinteso, l'uomo penserà che appartengano alla signora Aydan. Tuttavia, una volta chiarito l'equivoco, ne nascerà un altro. La madre di Serkan, infatti, si convincerà che le analisi siano della nipote Pina.

Aydan è convinta che Pina sia incinta: Love is in the air, trame turche

Mentre Eda e Serkan continueranno a nascondere la notizia della gravidanza, gli equivoci proseguiranno. Aydan sarà convinta che Kerem abbia attentato "alla virtù" della nipote. Nel frattempo, stando alle anticipazioni turche di Love is in the air 2, Erdem darà vita ad un altro fraintendimento.

Sempre rovistando nella stessa borsa, lo strampalato assistente di Engin scambierà alcune medicine per degli antidepressivi. Da qui nascerà la convinzione che Eda vada da un medico per curare la depressione. Di conseguenza, Ayfer e Melo inizieranno a preoccuparsi per la giovane. Sarà grazie ai malintesi e agli equivoci che i due protagonisti riusciranno a mantenere segreta la gravidanza ancora per un po'.