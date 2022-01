Tempo di rivelazioni nel corso delle future puntate di Una vita in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera ambientata in Spagna raccontano che Miguel Olmedo avrà una reazione furente, una volta apprese le vere intenzioni dei nonni. Il giovane avvocato, infatti, minaccerà azioni legali qualora Sabina e Roberto continuino a delinquere.

Una vita: Miguel inizia ad avere dei sospetti sui nonni

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione annunciano che il piano diabolico di Sabina e Roberto verrà scoperto da qualcuno.

Tutto inizierà con precisione quando i coniugi Olmedo decideranno di chiudere il ristorante nelle ore serali per impegnarsi nella costruzione del tunnel, che li condurrà all'interno di un banca. Inoltre, i due ristoratori fingeranno di avere dei problemi economici talmente importanti da impedirli di servire la cena agli avventori. Una versione che colpirà Fabina, che apparirà disposta a fare una colletta per aiutare Roberto e la moglie a non chiudere l'attività economica.

Ma Sabina rifiuterà l'offerta della madre di Cayetana, preferendo chiudere l'esercizio commerciale per 24 ore per proseguire gli scavi. Un'iniziativa che insospettirà Miguel.

Le intenzioni criminali di Sabina e Roberto scoperte dal nipote

Nelle puntate Spagna di Una vita, Miguel deciderà di controllare tutti i conti dei nonni per capire se hanno davvero bisogno di soldi per i lavori di ristrutturazione. Inoltre, il giovane avvocato non potrà fare a meno di notare il loro strano comportamento e per questo deciderà di rinunciare a un viaggio di lavoro con Marcos.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di tutto questo, Olmedo jr preferirà non parlarne con i nonni, che continueranno a ultimare gli ultimi dettagli del colpo.

Tuttavia il giorno precedente qualcuno allagherà il tunnel, rendendolo inagibile. Ed ecco che Sabina e Roberto scopriranno che l'artefice di tutto questo non è altro che loro nipote a conoscenza delle loro intenzioni criminali.

Per questo motivo, Miguel avrà un confronto sincero con i nonni.

Miguel disposto a denunciare i nonni

In pratica, il giovane avvocato preciserà che si era già reso conto di alcune stranezze, come il modo di vivere troppo agiato rispetto alle loro esistenza semplice da ristoratrici. Per questo motivo, Miguel inviterà i nonni a smetterla con le rapine, sottolineando che questa volta sarà proprio lui a denunciarli qualora non dovessero seguire il suo avvertimento. In questo modo, Sabina e Roberto saranno messi con le spalle al muro, tanto da essere costretti a sospendere l'assalto alla banca e coprire il tunnel costruito. Purtroppo per i coniugi Olmedo sarà molto difficile rinunciare alle loro attività criminali.