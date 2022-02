La serie televisiva di origini turche Love is in the air, continua a essere molto seguita anche se si sta avvicinando sempre più alle scene finali della sua seconda e conclusiva stagione. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione su Canale 5 il 3 febbraio 2022, raccontano che il colpo di scena non tarderà ad arrivare per Eda Yildiz (Hande Ercel), Serkan Bolat (Kerem Bursin), Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) dopo avercela messa tutta per far frequentare ai loro rispettivi figli Can (Ahmet Efe Metekoğlu) e Kiraz (Maya Basol) un istituto privato la cui ammissione avviene soltanto dopo aver superato un concorso.

Nello specifico le due coppie dopo essersi contese il posto per i loro bambini, purtroppo rimarranno con l’amaro in bocca a causa della loro squalifica inevitabile e senza avere la possibilità di replicare.

Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) invece troverà finalmente il coraggio di essere sincera con suo figlio Serkan, visto che vorrà dirgli la verità riguardo al fatto di essere nato dalla sua notte di passione con Kemal Özcan (Sinan Albayrak).

Anticipazioni Love is in the air, del 3 febbraio: Eda, Serkan, Engin e Piril visionati da una commissione

Nel corso della 191esima puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 3 febbraio come sempre a partire dalle ore 16:45 sino alle 17:35 circa, la vita di Eda, Serkan, Engin e Piril verrà passata al setaccio dalla giuria scolastica dopo essere entrati in competizione per riuscire a iscrivere i rispettivi figli in un istituto privato molto prestigioso.

Purtroppo dagli spoiler si evince che ad averla vita non sarà nessuno tra l’architetta paesaggista, il ricco imprenditore, e i genitori di Can dopo essere stati visionati da una commissione.

Eda, Serkan, Engin e Piril espulsi dalla scuola privata, Aydan vuole essere sincera con il figlio Serkan

In particolare la giuria scolastica che non si lascia sfuggire niente non appena verrà a conoscenza degli scheletri negli armadi delle due coppie, non ci penserà due volte a squalificarle senza indugi per la mancata sincerità.

Dato l’accaduto e dopo essersi fatti la guerra, Eda, Serkan, Engin e Piril non avranno altra scelta oltre a quella di rinunciare alla loro volontà di iscrivere i propri figli nell’istituto d’istruzione.

Intanto Kerem (Sina Özer) dopo aver ascoltato una conversazione di Pina (Doğa Özüm), sarà deciso ad andarsene via dalla città.

Ayfer (Evrim Doğan) invece verrà a conoscenza che Melek (Elçin Afacan) si è resa conto di amare Burak (Sinan Helvaci), a seguito del bacio che si sono scambiati quando lui era in stato di ebrezza: quest’ultimo però finirà per spezzare il cuore alla migliore amica di Eda, nell’istante in cui le dirà di voler essere solamente un suo amico. Successivamente Aydan dopo essere stata smascherata dalla nipotina Kiraz, da Can e Ayfer si deciderà a confessare al figlio Serkan che il suo vero padre non è affatto Alptekin (Ahmet Somers) ma il suo compagno Kemal: la signora Bolat vorrà vuotare il sacco tramite un messaggio telefonico.