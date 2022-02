Katia Ricciarelli continua a tenere banco all'interno delle dinamiche del Grande Fratello Vip e, in queste ultime ore, la cantante lirica è apparsa furiosa nei confronti di due gieffine protagoniste di questa edizione.

Katia ha chiesto aiuto alla regia del GF Vip per far sì che rimproverasse Soleil e Sophie. Il motivo? Le due inquiline, del tutto incuranti delle regole che devono essere rispettate all'interno della casa di Cinecittà, sono entrate in sauna con le scarpe ai piedi.

Katia furiosa con Soleil e Sophie al GF Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, le discussioni all'interno della casa del GF Vip per questioni legate alle faccende domestiche continuano ad essere costantemente all'ordine del giorno.

In queste ore, Katia Ricciarelli è apparsa furiosa nel momento in cui ha visto che Soleil e Sophie si erano appartate in sauna per scambiare quattro chiacchiere.

Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che le due inquiline di questa sesta edizione, si fossero rifugiate nella sauna senza togliere le scarpe dopo che Barù aveva appena igienizzato e pulito tutto.

Katia invoca la regia del GF Vip e chiede un rimprovero per Soleil e Sophie

La reazione di Katia Ricciarelli non è stata affatto delle migliori e la cantante non ha nascosto la sua stizza per questa mancanza di rispetto da parte di Soleil e Sophie, al punto da chiedere direttamente alla regia del Grande Fratello Vip di intervenire per far sì che le due gieffine venissero rimproverate.

"Grande sorella non è possibile che Barù abbia disinfettato tutta la sauna e adesso vanno dentro con le scarpe e si mettono lì a chiacchierare e anche a fumare", ha sentenziato Katia stizzita dal modo di fare delle due giovani concorrenti, entrambe ex volti di Uomini e donne.

"Basta, fammi un piacere, dacci una mano", ha proseguito ancora Katia parlando con la regia del reality show e chiedendo così che sia Soleil che Sophie venissero bacchettate per il loro atteggiamento.

Insomma, ancora una volta Katia non le manda a dire e dimostra di non avere problemi neppure a fare "la spia" per far sì che tutti i concorrenti rispettino le regole del vivere comune all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Ancora tensioni e discussioni per le faccende domestiche al GF Vip: Katia Vs Soleil

Sempre in queste ultime ore, Katia ha polemizzato anche con Soleil per la gestione delle pulizie domestiche, facendole presente che quanto uno di loro si mette a cucinare per tutto il gruppo, poi dovrebbe anche lavare le pentole e i vari piatti.

Una visione della gestione della casa che non è piaciuta a Soleil Sorge ma neppure a Barù che hanno polemizzato con l'ex moglie di Pippo Baudo.