Svolte interessanti avverranno in occasione delle nuove puntate di Love is in the air in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della serie tv segnalano che Eda Yildiz non appoggerà la decisione di Serkan Bolat di lasciare l'Art Life per un lavoro in università.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan vende le sue azioni dell'Art Life

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate in onda nelle prossime settimane in televisione annunciano una svolta epocale nella vita di Serkan.

Tutto inizierà quando Piril scoprirà che il prestigioso affare negli Emirati Arabi è fallito.

Nonostante questo, la banca esigerà il pagamento del grosso prestito richiesto. Pertanto, l'istituto bancario chiuderà tutte le carte di credito collegate all'Art Life nel giro di poco tempo. In questo modo, l'istituto di architettura entrerà in una grave crisi economica.

All'inizio, Piril eviterà d'informare Serkan e Eda, in viaggio di nozze in Italia, se poi non venisse costretta quando quest'ultima scoprirà di non poter soddisfare un pagamento per via del blocco della carta di credito. Per questo motivo, la Yildiz deciderà d'interrompere la luna di miele con la scusa di sentire la mancanza di Kiraz.

Ma ecco che la bambina riferirà a suo padre che sono diventati poveri, tanto da donargli il suo salvadanaio pieno di monete.

In questo modo, Eda sarà costretta ad informare il marito di tutta la verità. Dopo un'iniziale arrabbiatura, l'architetto valuterà tutte le ipotesi per risolvere il problema. Alla fine, Bolat deciderà di vendere le proprie azione a patto che l'Art Life continui il suo progetto in Italia con a capo Eda.

Eda contro la scelta del marito di fare il professore d'architettura

Nelle puntate turche di Love is in the air, Eda avrà una reazione furiosa quando scoprirà che suo marito ha preso una decisione importante senza il suo consenso. Poi, la giovane capirà che l'ha fatto per il suo bene e quello della piccola Kiraz. In questo modo, anche Serkan dovrà mettersi alla ricerca di una nuova occupazione, scartando l'ipotesi di essere assunto come semplice dipendente in un'altra azienda.

Ed ecco che Bolat racconterà in occasione di una cena famigliare di aver trovato lavoro come professore d'architettura presso un'importante università.

Purtroppo la scelta non convincerà sia la moglie che la madre, che crederanno che non abbia abbastanza pazienza per lavorare con i giovani. In ogni caso, Serkan non si lascerà intimidire dal mancato appoggio di Eda e Aydan, tanto da prepararsi alla sua prima lezione.

Il debutto di Bolat sulla cattedra fa flop

L'esordio di Bolat sulla cattedra non sarà dei più rosei. Gli alunni, infatti, appariranno più curiosi della sua fama e alle sue macchine costose piuttosto che alle sue lezioni. Nonostante questo, Eda continuerà a stare accanto a suo marito proprio come aveva fatto lui quando si erano conosciuti e innamorati.