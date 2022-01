Tante novità caratterizzeranno le puntate finali di Love is in the air in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della serie tv narrano che Eda Yildiz e Serkan Bolat decideranno di tenere all'oscuro il resto dei famigliari di aspettare un nuovo bambino. Un segreto che creerà non pochi malintesi in famiglia.

Anticipazioni Love is in the air: Eda scopre di essere in attesa di un bambino

Le anticipazioni di Love is in the air inerenti alle nuove puntate trasmesse in prima visione su Canale 5 annunciano l'arrivo di una lieta notizia per Eda.

Tutto inizierà quando la fioraia avvertirà un senso di fama perenne dopo alcune settimane dal matrimonio con Serkan. Inoltre, Yildiz apparirà talmente stanca da addormentarsi all'improvviso. L'architetto, a questo punto, crederà che sua moglie si stia annoiando in sua compagnia mentre la madre di Kiraz chiederà un consulto con un medico per vederci chiaro.

In questa circostanza, Eda scoprirà di essere in attesa di un nuovo bambino dopo la piccola Kiraz. Una notizia che sarà subito condivisa con il famoso architetto, che però inizierà ad avere un atteggiamento troppo protettivo nei suoi riguardi. Serkan pretenderà di conoscere il suo dottore, con il quale stabilire un piano salutare per il bene della futura madre e del piccolino.

Serkan e la moglie mantengono segreta la gravidanza

Nelle puntate della seconda stagione di Love is in the air, Serkan e la moglie si impegneranno a mantenere segreta la gravidanza per almeno i primi tre mesi. Purtroppo il segreto rischierà di venire scoperto prima del previsto.

In particolare, Engin e Piril decideranno di chiudere l'Art Life e vendere le loro azioni come Serkan.

I genitori di Can, infatti, decideranno di aprire una nuova attività insieme a Eda e suo marito. Per questo motivo, la coppia raggrupperà tutti i loro amici all'ex Art Life, a cui parteciperanno anche i genitori di Kiraz freschi di un consulto ginecologico. Tutto questo porterà a due clamorosi equivoci.

Ayfer e Melo credono che Eda sia depressa

Innanzitutto, Seyfi troverà per puro caso gli esami della gestazione di Eda dopo aver setacciato nei suoi oggetti personali. Ed ecco che, il maggiordomo crederà che la sua padrona Aydan aspetti un bambino dal promesso sposo Kemal. Ma la signora Bolat negherà questa eventualità, tanto da credere che la sua nipotina Pina sia incinta di Kerem dopo averla sedotta e abbandonata.

Anche Erdem farà la stessa cosa con gli oggetti di Eda, finendo per credere i farmaci trovati siano degli antidepressivi. Per questo motivo, lo strambo architetto convincerà Ayfer e Melo che la loro congiunta sia depressa.