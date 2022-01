Nuovo spazio con le anticipazioni su Love is in the air, la Serie TV turca con protagonisti gli attori Hande Ercel e Kerem Bursin.

Le trame delle puntate turche che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5 annunciano un triste epilogo per una coppia. In particolare, Kerem deciderà d'interrompere la storia d'amore con Pina Bolat (Doğa Özüm) dopo aver appreso che presto farà ritorno a Londra.

Anticipazioni Love is in the air: Pina rimane disoccupata

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate tv segnalano che per una coppia della soap opera non ci sarà il lieto fine tanto sperato.

Tutto inizierà con esattezza quando Serkan deciderà di vendere le proprie azioni dell'Art Life per salvare l'azienda dal crac finanziario dopo il disastro del progetto in Qatar. Una decisione che avrà serie conseguenze in Pina, che si troverà di punto in bianco disoccupata. Per questo motivo, il padre chiederà alla primogenita di far ritorno al più presto a Londra.

Allo stesso tempo, la ragazza si avvicinerà sempre di più a Kerem, il quale si farà avanti dopo aver scoperto che non ha nessun fidanzato a Londra. Tuttavia, la storia d'amore avrà vita breve.

Pina mette un freno alla conoscenza con Kerem

Nelle nuove puntate di Love is in the air in programma nelle prossime settimane in televisione, Pina metterà subito un freno alla conoscenza con Kerem.

La cugina dell'architetto Serkan, infatti, informerà il ragazzo che suo padre le ha ordinato di far ritorno a Londra e, per questo motivo, sarà costretta a lasciare la Turchia molto presto. Parole che non sembreranno turbare l'aiutante di Eda, il quale vorrà che la giovane Bolat passi il periodo restante con lui.

Per questo motivo, i due trascorreranno del tempo insieme, arrivando perfino a baciarsi.

In questo frangente, Pina e Kerem faranno chiarezza sui sentimenti che provano l'uno per l'altra. Nonostante questo, l'aiutante di Eda Yildiz (Hande Ercel) prenderà una drastica decisione sul futuro della loro vita insieme.

Kerem non vuole avere una relazione a distanza

A questo punto Kerem sceglierà di non vivere una relazione a distanza, tanto da decidere di dire addio a Pina.

Il giovane, infatti, temerà che la distanza tra la Turchia e il Regno Unito possa minare i bei giorni passati insieme. In questo modo, si concluderà la storia d'amore giovanile tra i due protagonisti.