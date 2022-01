Diverse sorprese avverranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air in programma nelle prossime settimane su Canale 5.

Le trame turche rivelano che ci sarà il lieto fine per una delle coppie più amate della Serie TV. In sintesi, Kemal chiederà ad Aydan Bolat di diventare sua moglie con una romantica dichiarazione d'amore.

Anticipazioni Love is in the air: Kemal è il vero padre di Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate in programma annunciano fiori d'arancio per una coppia dello sceneggiato.

Tutto inizierà quando Aydan scoprirà di aver trascorso completamente ubriaca una notte d'amore con Kemal 35 anni prima.

In quella circostanza, la donna era rimasta incinta di un bambino. La signora Bolat, a questo punto, metterà insieme alcuni tasselli dopo aver scoperto, che il suo primo amore è allergico alle fragole come suo figlio. Per questo motivo, la nonna di Kiraz apprenderà che Kemal è in realtà il vero padre di Serkan.

L'imprenditore, a questo punto, cercherà subito di aver un dialogo con figlio, che però non vorrà avere nessun contatto con lui visto che ha sempre considerato genitore Alptekin. Tuttavia, le cose prenderanno una piega migliore col passare del tempo.

Aydan teme di diventare povera dopo la bancarotta dell'Art Life

Nelle puntate della seconda stagione di Love is in the air, l'avvicinamento tra Serkan e il suo vero padre coinciderà con la bancarotta dell'Art Life dopo il fallimento di un affare in Emirati Arabi.

Il famoso architetto, infatti, sarà costretto a vendere le proprie azioni.

Aydan, a questo punto, temerà di diventare povera da un momento all'altro e per questo inizierà a risparmiare il più possibile. Per fare ciò, la signora Bolat arriverà a dimezzare lo stipendio a Seyfi, che si rifiuterà di svolgere tutti i servizi impostigli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poi rovisterà tra i suoi abiti per scegliere alcuni da vendere al mercatino dell'usato, ma l'amica Ayfer la convincerà a desistere nel suo proposito. Alla fine, la scelta ricadrà su quelli più logori di Kemal. Un gesto che sarà scoperto da quest'ultimo.

L'imprenditore a quel punto rassicurerà Aydan che non le farà mai mancare niente fino alla fine dei suoi giorni.

Kemal regala un anello di fidanzamento ad Aydan

A questo punto Kemal deciderà di sorprendere Aydan attirandola in un locale con la complicità di Seyfi. Qui, l'imprenditore farà all'amata una romantica dichiarazione d'amore, dove le chiederà di diventare sua moglie regalandole un meraviglioso anello di fidanzamento. Neanche a dirlo, la proposta di nozze verrà accettata immediatamente dalla signora Bolat.

Occorre invece ancora attendere per scoprire la reazione di Serkan, il quale potrebbe accettare la nuova vita della madre dopo la distensione dei rapporti con il ritrovato papà.