Ci sarà Non mi lasciare 2 oppure no? È questa la domanda che si pone la maggior parte dei fan che in queste settimane ha avuto modo di seguire la prima stagione della fiction con protagonista Vittoria Puccini, la quale saluterà il pubblico questo lunedì sera con la messa in onda della quarta e ultima puntata.

Il futuro di Non mi lasciare, al momento, appare ancora in bilico e in dubbio, dato che la Rai non si è ancora espressa in merito a una possibile seconda stagione di questa serie.

Buoni ascolti in prime time per Non mi lasciare con Vittoria Puccini

Nel dettaglio, la prima stagione di Non mi lasciare ha ottenuto in queste settimane di messa in onda una media di circa 4,2 milioni di spettatori, pari a uno share che ha superato la soglia del 18% di share in prime time.

Numeri positivi ma non eccezionali per questa nuova fiction con Vittoria Puccini che non ha bissato il successo de La Fuggitiva.

La serie ha comunque tenuto testa dal punto di vista auditel, agli ascolti del Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda in diretta su Canale 5.

Nessuna conferma per Non mi lasciare 2: la Rai tace sul futuro della fiction

Ma quale sarà il futuro di Non mi lasciare?

Ci sarà la seconda stagione della fiction? Al momento, da questo punto di vista, non ci sono ancora conferme definitive su quello che sarà il futuro.

La Rai, infatti, non si è ancora espressa su quello che accadrà in futuro e, soprattutto, se ci saranno o meno le nuove puntate della seconda stagione.

Al momento, quindi, tutto tace e anche gli attori protagonisti di questa prima stagione della serie poliziesca, non si sono espressi con dichiarazioni riguardanti la seconda stagione.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di questa fiction con Vittoria Puccini, nelle prossime settimane si attendono risposte anche sul futuro di un'altra serie televisiva che ha debuttato quest'anno su Rai 1 e che ha salutato il pubblico domenica scorsa con l'ultima attesissima puntata.

Si attendono risposte dalla Rai su Non mi lasciare 2 e La Sposa 2

Trattasi de La Sposa, la serie dei record con Serena Rossi e Giorgio Marchesi, che con il finale di stagione ha appassionato una media di circa 7 milioni di spettatori, sfiorando il 32% di share.

Anche in questo caso, nonostante il clamoroso boom di ascolti, la Rai non si è ancora espressa sulla seconda stagione de La Sposa e non si esclude che nelle prossime settimane possano arrivare risposte sia per Non mi lasciare 2 sia per quanto riguarda la serie con Serena Rossi.

Intanto per due fiction che escono dal palinsesto di Rai 1, altre stanno per entrare e tra queste spiccano L'amica geniale 3 in onda da domenica 6 febbraio e Lea, la serie con Anna Valle in onda dall'8 febbraio.