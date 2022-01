Domenica 23 gennaio andrà in onda la seconda puntata de La Sposa, con protagonista l'attrice Serena Rossi. La trama della fiction di Rai 1 racconta che Italo scoprirà l'inganno di Vittorio mentre Maria si scambierà un bacio con Antonio.

Anticipazioni La Sposa, seconda puntata: Vittorio malmenato da Italo

Le anticipazioni de La sposa riguardanti la seconda puntata in programma domenica 23 gennaio dalle ore 21:20 in prima visione tv raccontano che Italo sarà ritenuto innocente della morte di sua moglie Giorgia, ritrovata cadavere in un fosso. Un dolore troppo forte per l'uomo, che tenterà di farla finita, ma Maria riuscirà ad evitare il peggio.

I due, a questo punto, condivideranno un momento di forte intensità, finendo per fare l'amore con una passione disperata.

Intanto durante il funerale di Giorgia comparirà Giulio, che in realtà non era l'amante della donna ma bensì suo fratello. A tal proposito, quest'ultimo accuserà Italo e Vittorio di aver allontanato sua sorella da lui. Ma ecco che Maria riuscirà a far chiarire Italo e Giulio una volta per tutte, esaudendo l'ultimo desiderio di Giorgia.

Al termine di un civile confronto, i due uomini scopriranno di essere stati ingannati da Vittorio, che verrà malmenato da Italo in un momento di rabbia.

Giuseppe si ammala di tifo

Successivamente Italo scomparirà mentre Vittorio sarà costretto a letto per le botte riportate nello scontro.

Per questo motivo, Maria si assumerà la gestione dell'azienda agricola, riuscendo a migliorare le condizioni degli operai. Inoltre, la protagonista veglierà sullo zio insieme a Paolino. Ed ecco che Italo farà ritorno a casa, tanto da stringere un rapporto profondo con la moglie.

Tuttavia, la serenità sarà sconvolta dall'arrivo di una telefonata dalla Calabria.

Maria deciderà di partire subito per assistere suo fratello Giuseppe, gravemente malato di tifo. Alla fine, Italo chiederà alla donna di non tornare in quanto non può darle la felicità di cui ha bisogno.

Maria e Antonio si scambiano un bacio

Nella seconda puntata de La Sposa, le parole di Italo turberanno Maria, che si ritroverà il suo primo amore Antonio, una volta arrivata in Calabria.

Qui, la protagonista scoprirà che quest'ultimo è riuscito a guarire suo fratello Giuseppe grazie ad un ricovero in una struttura privata.

Inoltre, Antonio racconterà alla donna di aver fatto grandi affari in Belgio grazie alla sua ditta di costruzioni e per questo ha deciso di offrire a Giuseppe la possibilità di lavorare per lui lontano dalla Calabria. A tal proposito, l'uomo si avvicinerà pericolosamente a Maria, arrivando a strapparle un bacio. Tuttavia, la donna continuerà a soffrire per l'assenza di Paolino, finché un giorno Italo non andrà a riprenderla. Una volta tornati al casale, i due inizieranno una vita felice e serena.

Intanto, Vittorio apparirà preoccupato l'assenza di manodopera nei campi.

L'uomo si sentirà addirittura male durante una protesta dei sindacati contro lo sfruttamento delle donne in filanda. Alla fine, Maria prometterà all'uomo che non lascerà mai la sua terra, al termine di un drammatico confronto in ospedale.