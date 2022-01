Lunedì 24 gennaio va in onda su Rai 1 la fiction Non mi lasciare con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. Le anticipazioni della terza e penultima puntata svelano che Elena riuscirà a mettere le mani su un importante filmato in cui si vede il luogo dove Angelo è prigioniero. Il vicequestore riuscirà a metterlo in salvo? In attesa di scoprire come si evolveranno le trame, Vittoria Puccini ha raccontato dei retroscena sul suo personaggio, che nasconde ancora dei segreti.

Non mi lasciare, Elena e i segreti del suo passato: parla Vittoria Puccini

La nuova serie tv Rai, Non mi lasciare, ha registrato ottimi ascolti sin dalla prima puntata, che ha debuttato in prima serata lunedì 10 gennaio. Elena, un coraggioso vice questore, indaga sui crimini informatici per mettere in salvo minori finiti nella rete nera del web. Una trama difficile, che racconta però una triste e pericolosa realtà.

Elena è arrivata a Venezia, sfondo della fiction, città nella quale ha ritrovato il suo grande amore Daniele, che lavora nella polizia. Ora è sposato con la sua migliore amica Giulia e ha una vita completamente diversa.

Intervistata da Radiocorriere Tv, Vittoria Puccini ha raccontato più nel dettaglio il suo personaggio, una donna che possiede un grande coraggio e un grande intuito.

Due doti fondamentali che la aiutano nelle sue indagini.

Elena è molto brava nel suo lavoro, ma è anche una donna molto fragile e con un passato difficile che l'ha messa a dura prova: ''È forte nel suo campo, ma nasconde un trauma irrisolto'' ha detto l'attrice, che ha anche anticipato un inaspettato colpo di scena nella puntata finale, la quarta.

Le anticipazioni della terza puntata di Non mi lasciare del 24 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Non mi lasciare di lunedì 24 gennaio 2022, della terza e penultima puntata in onda su Rai 1, svelano che Elena verrà a sapere che Pietro è l'uomo che ha rapito Gilberto. Grazie all'appoggio di Daniele scoprirà anche che Tomà è responsabile di altri rapimenti.

Le indagini su Angelo proseguiranno: Elena, parlando con la psicologa della Casa Famiglia nella quale viveva Angelo, le darà preziose informazioni sul ragazzino che, nonostante la sua apparente timidezza, ha una forte tempra ed è comunque riuscito a far fronte alle tante difficoltà.

Nel secondo episodio della terza puntata di Non mi lasciare in onda il 24 gennaio, Elena arriverà al dunque. Dopo essere riuscita a intrufolarsi nella chat incriminata, vede il luogo in cui Angelo è stato portato. Senza perdere tempo si reca sul posto con la squadra ma una brutta sorpresa li attende: il carceriere del ragazzino è riuscito a scappare con lui poco prima.