Sebbene la scelta di Roberta Giusti a Uomini e donne sia andata in onda su Canale 5 solo ai primi di gennaio, l'ex tronista e Samuele hanno iniziato la relazione lontani dalle telecamere quasi un mese fa. A distanza di tempo l'ex tronista ha deciso di aprire il box delle domande su Instagram. Ovviamente la curiosità dei follower si è concentrata proprio sulla sua relazione con l'ex corteggiatore che, a detta di Roberta, non solo ha superato tutte le sue aspettative, ma è ancora meglio di ciò che aveva vissuto durante il programma. Insomma, Giusti ha aperto il suo cuore definendosi "perdutamente innamorata" di Samuele.

Samuele ha conquistato Roberta

Roberta ha scelto di uscire dal dating show di Maria De Filippi al fianco di Samuele, perché così le dettava il suo cuore. Trascorso un po' di tempo con l'ex corteggiatore, a oggi Giusti non potrebbe essere più felice. Parlando con i suoi fan su Instagram la ragazza, 22 anni, non ha esitato a definirsi non solo innamorata, ma anche felice, visto che il ragazzo che è al suo fianco, che già durante il percorso a Uomini e Donne l'aveva stupita, ha saputo dimostrarsi ancora migliore di ciò che lei si aspettava.

Nell'ultimo mese i due ragazzi si sono separati solo per tre giorni, quando hanno passato il Natale con le rispettive famiglie, ma a breve inizierà il momento in cui dovranno spostarsi tra Roma e Arezzo fino a che non avranno trovato un equilibrio.

"Poi chi lo sa" ha detto Roberta, che sembrerebbe aperta alla possibilità di una convivenza per poter vivere il più possibile al fianco di Samuele. "Posso dire che la realtà che sto vivendo ha superato ogni possibile aspettativa", ha proseguito l'ex tronista, che ha mostrato tutta la sua gioia attraverso le sue parole.

"Si è rivelata la persona migliore che possa desiderare al mio fianco", ha detto infine Roberta parlando di Samuele.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma, per il momento l'ex tronista sembra essere contenta della scelta fatta, tanto che anche sul suo profilo Instagram ha voluto condividere con i fan un video che racchiude i momenti più belli di questo primo mese vissuto al fianco dell'ex corteggiatore: la felicità di entrambi è palpabile.

Il percorso al dating show: oltre all'amore anche l'amicizia

Il percorso a Uomini e Donne non ha regalato a Roberta solo l'amore, ma anche l'amicizia. Sempre rispondendo alle domande dei fan, Roberta ha chiarito che il rapporto con Andrea Nicole Conte si è trasformato in una grande amicizia, che entrambe le ragazze stanno coltivando lontane dalle telecamere. Un buon rapporto è nato anche tra Roberta e Matteo Fioravanti, che ha definito come un fratello. E a proposito di rapporti intensi, l'ex tronista ha chiarito di avere due sorelle che per lei sono "due gioielli".

Chissà se alla fine arriverà la convivenza con Samuele, magari proprio in quel di Roma visto che Roberta, laureata in Lingue e Letteratura Straniere, sta studiando per poter accedere a un master. Intanto visto il sentimento che li lega, anche se nato da poco, i due ragazzi troveranno il modo di potersi vivere serenamente la loro storia.