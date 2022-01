L'oroscopo di mercoledì 12 gennaio preannuncerà tante sorprese inaspettate. La giornata sarà ricca di eventi e offrirà ai segni zodiacali molti spunti di riflessione. Alcuni di loro decideranno di dare il massimo sul posto di lavoro, mentre altri cureranno i loro rapporti sociali. I pianeti avranno un peso cruciale sullo svolgimento della vita sentimentale e lavorativa.

Secondo le configurazioni planetaria di domani, il Cancro e lo Scorpione faranno fatica a integrarsi con i colleghi di lavoro, mentre il Toro e il Leone saranno piuttosto socievoli.

La Bilancia e i Pesci nutriranno un profondo affetto verso gli amici, al contrario dei Gemelli che preferiranno cavarsela da soli.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere sull'Oroscopo del 12 gennaio 2022.

Previsioni zodiacali di mercoledì 12 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarà una giornata molto fortunata per il vostro segno. Il rapporto con il partner dovrà affrontare diverse discussioni, mentre quello degli amici sarà turbato da questioni ancora non risolte. Tenderete a concentrarvi sul lavoro e ad allontanare gli altri pensieri dalla vostra mente.

Toro: sarete molto amichevoli con chi vi starà accanto. Cercherete di interagire con nuove persone sconosciute e di farvi nuove amicizie.

Sul lavoro, subirete una piccola battuta d'arresto a causa dei numerosi compiti da portare a termine, ma questo non riuscirà a incidere negativamente sul vostro umore.

Gemelli: non accetterete l'aiuto di nessuno. Sarete molto orgogliosi e vi convincerete del fatto che potrete riuscire a superare ogni ostacolo. Sarà importante credere in voi stessi, però, in alcune circostanze, potrebbe essere necessario modificare il vostro punto di vista e l'approccio con gli altri.

Cancro: non sarà affatto facile mettere da parte le vostre perplessità. Il rapporto con i colleghi di lavoro sarà caratterizzato da dubbi e diffidenza. L'amore vi darà tante soddisfazioni grazie al legame con il partner, ma attenzione a non perdere di vista gli obiettivi prefissati e i sogni rimasti nel cassetto.

Oroscopo di domani 12 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non amerete la solitudine, preferirete stare in compagnia dei vostri affetti più cari, in modo da eliminare i cattivi pensieri e la paura per il futuro. Il lavoro vi riserverà delle sfide importanti, mentre la vostra salute necessiterà di determinate accortezze. La famiglia nutrirà un profondo affetto per voi.

Vergine: avrete la sensazione di essere molto lontani dalla realizzazione dei vostri sogni. Ci saranno delle situazioni da risolvere prima di potervi lasciare alle spalle questo periodo. Per fortuna, non sarete soli. Il partner si dimostrerà solidale e anche gli amici saranno disposti a venirvi incontro.

Bilancia: non riuscirete a fare a meno dei vostri amici.

Il lavoro vi ruberà la maggior parte del tempo ma, con un po' di organizzazione, avrete modo di coltivare la vostra vita sociale. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da momenti di indecisione. Dovrete fare appello a tutta la vostra pazienza per rimanere calmi.

Scorpione: lo stress lavorativo vi metterà a dura prova. Avrete paura di non essere all'altezza dei vostri colleghi e, per questo, farete fatica a interagire con loro. Forse, dovrete affrontare qualche piccolo problema di salute che non vi aiuterà nello svolgimento dei vostri compiti quotidiani. Le coccole del partner vi faranno sentire protetti.

Astrologia del 12 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto precisi in tutto ciò che farete.

Non trascurerete alcun dettaglio e proverete a spiccare sul posto di lavoro. Il partner e gli amici vi incoraggeranno a dare il massimo, ma voi saprete quando fermarvi. Tutelerete la salute e il benessere personale, in modo da rendere lo stress sopportabile.

Capricorno: tenderete a essere piuttosto vendicativi. Non accetterete i torti subiti e farete fatica a perdonare chi non ha prestato attenzione ai vostri sentimenti. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di metterete da parte il rancore e di concentrarvi solo su ciò che vi fa stare bene.

Acquario: non riuscirete a comprendere il punto di vista del partner. Vi sforzerete di mettervi nei suoi panni però, ogni tentativo, comporterà nuove difficoltà.

Sul versante economico, avrete bisogno di maggiori entrate per far fronte alle spese settimanali. L'oroscopo di domani vi suggerisce di non farvi travolgere dal panico.

Pesci: sarete disposti a rinunciare a tutto per le cose a cui tenete. Gli amici rappresenteranno un aspetto indispensabile della vostra vita. Li ascolterete e proverete a dargli giusti consigli. Anche se Cupido non sarà molto generoso nei vostri confronti, affronterete la giornata di domani con entusiasmo.