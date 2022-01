Le previsioni dell'oroscopo del 12 gennaio esortano gli Ariete a non essere troppo esigenti. Gli Acquario tornano in prima posizione, mentre gli Scorpione devono pensare di più a sé.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non siate troppo esigenti dal punto di vista sentimentale. Se la persona con cui vi state relazionando non viaggia sulla vostra stessa lunghezza d'onda non generate pressioni.

11° Cancro: le apparenze a volte ingannano. Prima di prendere una decisione troppo rigida, forse è il caso di rifletterci a fondo.

La gelosia potrebbe generare qualche turbamento.

10° Leone: la precisione non è mai troppa sul lavoro. Cercate di essere concentrati e di non perdere la pazienza con facilità. Questo è un periodo un po' complesso per i nati sotto questo segno, mantenete la calma.

9° Scorpione: secondo l'Oroscopo del 12 gennaio, i nati sotto questo segno devono pensare un po' di più a se stessi. Dal punto di vista professionale ci sono occasioni che non si presenteranno due volte.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 12 gennaio esortano i nati sotto questo segno a mostrare cautela, specie nei rapporti d'amore appena nati. Sul lavoro potete osare un po' di più.

7° Toro: non si vive solo di colpi di fulmine. In amore le cose possono nascere anche poco alla volta. Non siate troppo pretenziosi. Nel lavoro, invece, siete molto precisi ed esigenti e in quel caso non è sbagliato.

6° Gemelli: l'amore va piuttosto bene, anche se è necessario mettere delle cose in chiaro. In ambito professionale, invece, circondatevi di persone propositive e ottimiste.

5° Pesci: i rapporti sentimentali necessitano anche di tanta attrazione fisica. Nel caso in cui questa dovesse mancare, le cose potrebbero andare sgretolandosi gradualmente. In amore tenete gli occhi ben aperti.

Oroscopo 12 gennaio segni fortunati

4° in classifica Vergine: giornata interessante in amore. Cercate di godervi il più possibile la vicinanza e la compagnia delle persone care.

Non lasciatevi scappare occasioni in ambito professionale.

3° Sagittario: la Luna torna in aspetto favorevole e questo contribuirà a donarvi un certo slancio in ambito sentimentale. Siete desiderosi di cimentarvi in nuove conoscenze, attenti a non commettere gesti troppo impulsivi.

2° Capricorno: siete estremamente pratici e risoluti. L'oroscopo del 12 gennaio vi invita a seguire questa strada e a non voltarvi mai indietro. In amore dovete seguire il vostro cuore.

1° Acquario: i nati sotto questo segno tornano a ricoprire la prima posizione. Dopo aver passato qualche giorno un po' burrascoso, finalmente adesso è giunto il momento di godersi i frutti del tanto lavoro.