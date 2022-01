Il 9 gennaio Sangiovanni ha compiuto 19 anni: in occasione di questo giorno speciale la fidanzata Giulia Stabile ha pubblicato uno scatto, si tratta di una polaroid dal sapore un po' retrò, che li vede insieme mentre il cantante tiene in mano una torta con tanto di candeline sopra. Dopo aver dedicato il suo terzo tatuaggio a Sangio, Giulia non ha perso occasione per ribadire pubblicamente quanto è innamorata del giovane vicentino.

I fan hanno gradito molto la fotografia che dimostra ancora una volta quanto sia puro e genuino il sentimento che lega i due ragazzi.

Gli auguri speciali di Giulia Stabile

Giorni importanti per Giulia e Sangiovanni che dopo aver trascorso il primo anniversario a Barcellona, in concomitanza con le vacanze natalizie, hanno passato insieme un altro giorno importante, cioè il diciannovesimo compleanno del cantante.

L'anno scorso nella casetta di Amici 20, Giulia da poco fidanzata con Sangio in occasione dei suoi 18 anni con l'ausilio della produzione aveva organizzato una piccola festa di compleanno con tanto di torta e palloncini, e a distanza di un anno l'amore che lega la coppia pare essersi rafforzato. '19 per il bimbo. Sempre insieme', ha scritto Giulia sul suo profilo Instagram, mostrandosi abbracciata al fidanzato che tiene una piccola torta tra le mani.

I due si trovano sul divano di casa Stabile: pochi fronzoli ma tanta sincerità traspare dalla foto, che conferma come entrambi i ragazzi diano più importanza alla sostanza che all'esteriorità. D'altra parte, sia Giulia che Sangiovanni si sono fatti portavoce di un messaggio di inclusività che tende a dare importanza alla bellezza interiore più che a quella esteriore.

A colpire i fan, che hanno apprezzato questo scatto di coppia, sono stati anche gli emoticon utilizzati dalla ballerina che ha messo insieme cervello e cuore per sottolineare il legame indissolubile che la unisce a Sangio.

La risposta divertente di Sangio

Divertente e immediata è giunta la risposta di Sangiovanni, ormai sempre più vicino al debutto sul palco dell'Ariston con il suo brano 'Farfalle'.

'C***o ma non mi ero accorto di essere venuto così male e tu così bene', ha risposto il cantante. E di seguito Giulia ha voluto simpaticamente riprendere il fidanzato per via della parolaccia usata. 'e comunque sei sempre bello… Anche in questa foto, piccolo bimbo diciannovenne', ha terminato la danzatrice sempre più innamorata.

La coppia ha saputo ritagliarsi il tempo per far crescere la loro relazione, nonostante i tantissimi impegni lavorativi che li hanno travolti dopo la fine di Amici 20.