Il Paradiso delle signore 6 continua con nuove puntate e molte emozioni per il pubblico di Rai 1 che segue la soap italiana il pomeriggio dal lunedì al venerdì. Secondo le anticipazioni di giovedì 27 gennaio, Agnese continuerà ad essere molto preoccupata per il rapporto tra Tina e Vittorio e penserà di risolvere tutto contattando Sandro. Nel frattempo, i dubbi di Umberto sul contratto proposto da Dante si riveleranno fondati per una clausola a sfavore del Paradiso e questo creerà tensione tra i soci e delusione in Beatrice che si fidava di Romagnoli.

Ci saranno difficoltà anche per Adelaide che verrà convocata dal magistrato per la scomparsa di Achille, mentre Gemma inizierà a tramare qualcosa contro Gloria. Infine, Flavia sarà sempre più decisa a separare Ludovica e Marcello e studierà un piano per rovinare l'armonia di coppia.

Flavia e Agnese sogneranno un futuro diverso per le figlie

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di giovedì sarà molto ricca per i protagonisti che dovranno affrontare diversi problemi. Agnese non riuscirà a stare tranquilla pensando a quanto Tina si stia avvicinando a Vittorio e penserà che l'unica soluzione per salvare il matrimonio di sua figlia sia quella di contattare Sandro Recalcati, sperando che un confronto con suo marito porti la cantante a tornare sui suoi passi.

Agnese non sarà l'unica madre scontenta per la vita sentimentale della figlia: Flavia, infatti, studierà un piano per far allontanare Ludovica da Marcello.

Umberto scoprirà una clausola sfavorevole per il Paradiso delle signore: anticipazioni puntata di giovedì 27 gennaio

Al Paradiso delle signore 6, quella giovedì 27 gennaio sarà una giornata molto importante per i soci che investiranno nel progetto con gli americani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Umberto si accorgerà che i suoi sospetti su Dante sono fondati, perché scoprirà una clausola nel contratto che potrebbe rivelarsi dannosa per il grande magazzino di Vittorio. Questo causerà inevitabilmente uno scontro tra Romagnoli, Guarnieri e Conti e la notizia arriverà anche a Beatrice che si sentirà profondamente delusa dal nuovo arrivato a cui aveva dato molta fiducia.

Gemma penserà di vendicarsi di Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 27 gennaio rivelano che Gemma sarà molto preoccupata per Veronica e attribuirà la responsabilità di tutto a Gloria. Per questo motivo la ragazza inizierà a pensare a qualcosa per mettere in difficoltà la capocommessa e tramerà contro di lei. Ci saranno brutte notizie anche per Adelaide che dovrà ancora scontrarsi con il suo passato, perché verrà convocata dal magistrato per chiarire la sparizione di Achille Ravasi.