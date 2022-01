Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 28 gennaio svelano nuovi colpi di scena. Il "fantasma" di Achille Ravasi torna a tormentare nuovamente la contessa, difatti la donna è stata convocata dinanzi ad un magistrato. La cognata di Umberto non potrà fare a meno di essere in ansia per il colloquio che dovrà tenere al cospetto degli inquirenti. Pertanto Adelaide prenderà una decisione inaspettata per cercare di togliersi dai guai ma che le anticipazioni non rivelano.

Salvo, intanto, pur volendo comprare la casa in cui alloggiano le ragazze, non troverà ancora il coraggio di comunicare questa sua intenzione ad Anna. Il piano di Agnese di intromettersi fra la figlia e Conti funzionerà, dato che Sandro farà ritorno a Milano per parlare con Tina. Gemma, invece, non sopportando l'idea di veder soffrire sua madre, scriverà una lettera di minacce a Gloria, in modo da fargliela pagare.

Il Paradiso, trama 28 gennaio: la contessa teme per il colloquio col magistrato

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 gennaio si tornerà a parlare del caso Ravasi. Difatti la contessa sarà convocata al cospetto di un magistrato per parlare delle vicende relative alla scomparsa dell'uomo.

Tuttavia Adelaide non riuscirà ad essere tranquilla, dato che questa convocazione non le lascia presagire nulla di buono. Pertanto, stando così le cose, la cognata di Umberto prenderà una decisione inaspettata che potrebbe permetterle di non essere perseguitata dalla legge.

Il Paradiso, puntata 28/1: Sandro torna a Milano

Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso che andrà in onda il 28 gennaio Recalcati, dopo essere stato chiamato da Agnese, si recherà a Milano per parlare con la moglie.

A questo punto l'intento della signora Amato, di ostacolare la nascente relazione fra Tina e Vittorio, potrebbe andare a buon fine. Salvatore, intanto, è sempre più convinto di voler acquistare la casa del signor Rossi, tuttavia non ne estenderà ad Anna la sua idea di andare a vivere insieme.

Il Paradiso delle Signore, episodio 28/1: Gemma spaventa Gloria

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso di venerdì 28/1 preannunciano che Gemma continuerà a notare che sua madre sta soffrendo a causa della scoperta della vera identità di Gloria. La ragazza, non volendo vederla soffrire, penserà di vendicarsi della signorina Moreau. Difatti le scriverà una lettera con delle minacce con lo scopo di spaventarla.