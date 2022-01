Importanti novità caratterizzeranno le nuove puntate di Love is in the air, trasmesse dal 10 al 14 gennaio su Canale 5. Le trame della Serie TV raccontano che Eda Yildiz scoprirà che la sua ex suocera Aydan Bolat ha chiesto l'affido esclusivo di sua figlia Kiraz.

Anticipazioni Love is in the air puntate da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio in prima visione tv rivelano che Ayfer crederà che Aydan abbia attuato un'azione legale per ottenere l'affidamento di Kiraz.

Per questo motivo, la zia di Eda costringerà Melo a seguirla da un avvocato per parlare di questa delicata questione. Il legale, a questo punto, le consiglierà di raccogliere alcune testimonianze a sfavore di Serkan per essere sicura di vincere davanti al giudice.

Anche Aydan seguirà lo stesso iter burocratico della rivale, tanto da chiedere a Deniz di aiutarla a screditare Eda. Purtroppo per Melo e Ayfer l'impresa per screditare Serkan si rivelerà più difficile del previsto poiché in tanti avranno paura di lui. Nel frattempo, l'architetto deciderà di iniziare a fare il padre, tanto da viziare troppo la figlia. Un atteggiamento che indispettirà Eda. A tal proposito, i tre si recheranno a cena con Piril, Engin e il piccolo Can.

Alla fine, i due bambini si metteranno a parlare sulle differenze delle loro famiglie.

Eda scopre che Aydan vuole toglierle sua figlia

Nelle puntate 10-14 gennaio di Love is in the air, Can farà credere a Kiraz che Serkan possa abbandonarla improvvisamente visto che non vive sotto lo stesso tetto. Per questa ragione, la bambina convincerà sua madre a rimanere a dormire in casa dell'architetto, dove farà la conoscenza della Camera dei Segreti.

Qui, la Yildiz scoprirà che Bolat ha conservato tutti i ricordi della loro relazione.

La mattina dopo, Eda origlierà una conversazione di Aydan al telefono, dove scoprirà che intende toglierle sua figlia attraverso la richiesta di affido esclusivo. Intanto Serkan, all'oscuro di tutto, convincerà la fioraia della sua estraneità dei fatti, così torneranno tutti i casa.

Eda apprende che l'ex suocera vuole screditarla davanti al giudice

Più tardi, Eda scoprirà che l'ex suocera sta raccogliendo delle testimonianze e immagina che lo faccia per dimostrare che non è adatta al ruolo di madre. Serkan, invece, scoprirà che Ayfer sta cercando di screditarlo per ottenere la custodia esclusiva di Kiraz.

Il giudice sentenzierà che la bambina debba vivere per qualche tempo sotto lo stesso tetto di padre e madre. L'architetto e la fioraia dovranno quindi dormire nella stessa stanza: lui sul pavimento, lei sul letto.