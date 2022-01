Sabato 22 gennaio 2022, si è tenuta una festa a ritmo di musica nella casa del Grande Fratello Vip 6. Protagonista della serata è stata Soleil Sorge, poiché ha fatto una battuta su Jessica Selassié, prendendola in giro sul fatto che non beva e non abbia rapporti fisici da tempo. La principessa etiope si è mostrata in evidente imbarazzo soprattutto dinanzi ad Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Delia Duran. A quel punto, alcuni utenti Twitter hanno criticato duramente l'atteggiamento di Sorge nei confronti di Selassié, giudicandolo denigratorio.

La battuta di Soleil Sorge criticata su Twitter

"Non s... non bevi, che ... fai nella vita? Hai anche la mamma che cucina a casa. Come passi le tue giornate?" ha chiesto Soleil Sorge a Jessica Selassié nella cucina della casa del GF Vip 6. "Eh sapessi, una vita proprio..." ha replicato la sorella maggiore delle Selassié, mostrandosi piuttosto a disagio davanti ad Alessandro Basciano, ragazzo a cui è interessata. "Non ti trucchi, non ti fai i capelli" ha poi continuato l'influencer italo-americana, mettendo ancora più in imbarazzo l'inquilina. "Dormo. No, non è vero" ha risposto Selassié a Sorge. "Passeggi in giro per il centro? Guardi programmi di cucina?" ha domandato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne alla principessa etiope.

"Brava, anche" ha replicato Selassié leggermente infastidita dalle risate di Sorge. L'atteggiamento dell'influencer non è piaciuto ad alcuni utenti su Twitter: "Lo schifo in un video. Come se nella vita contasse solo questo. Jessica totalmente a disagio, tranquilla Jess non è una cosa anormale come vogliono far credere", ha commentato qualcuno pubblicando un filmato ritraente la scena della battuta pungente di Sorge nei confronti di Selassié.

"Mi raccomando, continuate a fare clip su Soleil vittima e a ignorare il vero bullismo che viene subito da Jessica" . "Non fare s... e non bere non deve essere oggetto di scherno" ha scritto un altro utente accusando l'influencer di avere un atteggiamento denigratorio verso l'inquilina. "Divertenti come una spina nel piede, mio Dio.

Mi sbellico" ha cinguettato qualcun altro indignato.

Tommaso Zorzi duro contro Soleil Sorge al GF Vip 6

A criticare l'atteggiamento di Soleil Sorge al GF Vip 6, è stato anche l'ex gieffino Tommaso Zorzi in un'intervista rilasciata a Casa mia, format in onda su Instagram. "La cosa che più mi preoccupava era trovarmi di fronte ad una Soleil, perché io sono sicuro che la diplomazia non mi appartenga" ha dichiarato il vincitore del GF Vip 5, ammettendo di trovarsi in difficoltà ad affrontare un carattere come quello dell'influencer italo-americana. "Ci sono delle volte che ho detto che se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso. A quel punto, te le dico tutte consapevole del mio destino" ha infine chiosato Zorzi, sostenendo che la sua avventura nella casa del GF Vip sarebbe durata poco con Sorge.