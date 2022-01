Sembra che per Luigi e la figlia Carmen non ci sia stato il lieto fine dopo la pace sancita a C'è Posta per te. Sabato 22 gennaio, il pubblico ha visto i due arrivare a fatica a un punto di incontro dopo tre anni di silenzi. A distanza di qualche settimana dalla registrazione, però, padre e figlia avrebbero interrotto di nuovo i rapporti.

Carmen chiede aiuto a C'è per te per ricucire con il padre Luigi

Grande clamore ha suscitato la vicenda di Carmen, una ragazza di 19 anni che, nella puntata in onda Il 22 gennaio, ha chiesto aiuto a C'è posta per te per ricucire i rapporti con il padre Luigi.

Padre e figlia non si parlavano da tre anni. Tutto era precipitato tra i due dopo l'ennesimo litigio a causa degli alimenti che l'uomo faticava a versare alla ex moglie, madre di Carmen appunto. Proprio Carmen si era ritrovata in mezzo alla guerra tra i suoi genitori intrapresa dopo la loro separazione. Sta di fatto che Luigi era sparito dalla vita della figlia, cambiando pure numero di telefono. In questi anni, l'uomo si è rifatto una vita con Nunzia, dalla quale ha avuto un bimbo e non ha più voluto né vedere né sentire l'altra figlia Carmen.

Pace fatta a C'è posta tra Luigi e la figlia Carmen

In puntata Luigi è sembrato irremovibile, nonostante Maria De Filippi abbia cercato in tutti i modi di farlo ragionare e di fargli comprendere che la figlia ha ancora bisogno dell'amore di suo padre.

Sembrava che Luigi fosse propenso a chiudere la busta ma Maria ha tirato fuori un asso dalla manica e ha invitato l'uomo e la moglie Nunzia a uscire per cinque minuti per decidere il da farsi. Poco dopo, anche la conduttrice ha raggiunto la coppia dietro le quinte ed ecco riapparire sia la padrona di casa che Luigi e Nunzia.

Apertura della busta e abbraccio tra Carmen e il padre. L'abbraccio di Luigi alla figlia è stato tutt'altro che caloroso: un dettaglio che non è sfuggito al pubblico di C'è posta per te.

C'è posta, dopo la puntata sarebbe di nuovo gelo tra padre e figlia

Molto telespettatori si sono riversati sui social criticando l'atteggiamento di Luigi che non è sembrato molto convinto nell'aprile la busta.

Alcuni sui social, hanno sostenuto che l'uomo abbia accettato di riallacciare i rapporti con la figlia Carmen solo per non perdere la faccia di fronte a milioni di italiani. Gli ultimi aggiornamenti che giungono dal web su Carmen e Luigi riportano che tra i due il rapporto si sarebbe nuovamente interrotto.

Stando a, quanto riporta Il Vicolo delle News, subito dopo la registrazione, padre e figlia in effetti, hanno continuato a vedersi. Tuttavia, secondo alcuni rumor provenienti dei social, la pace sarebbe durata solo qualche settimana. Ad oggi infatti, pare che Carmen e il padre Luigi abbiano rotto nuovamente i rapporti.