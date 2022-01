Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la sua corsa su Canale 5 e tra le protagoniste indiscusse continua a esserci Soleil Sorge.

Nel corso di queste settimane di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, Soleil si è messa in mostra per il suo modo di fare che, in certi casi, è apparso fin troppo sopra le righe. A non apprezzare il comportamento dell'ex protagonista di Uomini e donne è anche Tommaso Zorzi, vincitore della passata edizione del reality show Mediaset che non ha evitato frecciatine nei confronti di Soleil.

La frecciatina di Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge, protagonista del GF Vip 6

In una recente intervista social fatta con Roberta Termali, mamma di Andrea Zenga (anche lui tra i concorrenti della passata edizione del Grande Fratello Vip) Tommaso Zorzi non ha risparmiato delle stoccate contro la giovane influencer che sta animando le dinamiche di quest'anno.

"Se fossi capitato con Soleil sicuramente mi avrebbero espulso, non sarei riuscito a rimanere diplomatico, a quel punto le avrei detto di tutto", ha ammesso senza troppi mezzi termini Tommaso Zorzi, il quale ha così puntato il dito contro la giovane protagonista di questa sesta edizione del GF Vip.

Confronto in arrivo tra Tommaso Zorzi e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip?

Insomma Soleil non sarebbe affatto una delle concorrenti preferite di Tommaso Zorzi che, sempre nel corso della diretta social, ha ammesso di non essere neppure un estimatore di Katia Ricciarelli, un'altra concorrente particolarmente discussa e a tratti controversa, protagonista di questa sesta edizione.

Le dichiarazioni di Tommaso Zorzi non sono passate inosservate sul web e sui social, complice ancora oggi il grande seguito che riesce ad avere su Twitter e Instagram, dove è diventato uno dei personaggi più influenti del momento.

Cosa succederà a questo punto? Dopo le pesanti dichiarazioni di Tommaso Zorzi, Alfonso Signorini coglierà la palla al balzo per mettere a punto un bel "faccia a faccia" tra Soleil e il vincitore della passata edizione, in una delle nuove puntate serali del GF Vip in programma su Canale 5 fino a marzo?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Soleil continua a essere una delle concorrenti al centro delle dinamiche di quest'anno.

Nella casa del GF Vip, si infiamma lo scontro tra Soleil e Delia Duran

Attualmente, Soleil si ritrova a dover condividere la casa di Cinecittà assieme a Delia Duran, "moglie" di Alex Belli.

Il clima tra le due donne non è affatto dei migliori e, in questi giorni, hanno avuto modo di battibeccare e di ritrovarsi in diverse occasioni ai ferri corti, l'una contro l'altra.