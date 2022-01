Lunedì 17 gennaio Jessica Selassié e Alessandro Basciano si sono ritrovati a fare colazione insieme. I due concorrenti del GFVip hanno parlato della discussione e del chiarimento avuto tra l'ex volto di Temptation Island e Sophie Codegoni. A proposito dell'amore, la Principessa ha confidato perché cerca continuamente un uomo al suo fianco.

Il chiarimento tra i due coinquilini

Nella serata di domenica 16 gennaio Basciano e Sophie hanno avuto una discussione piuttosto accesa. Tuttavia, i due coinquilini sembrano avere trovato un punto d'incontro. Il 30enne ligure mentre si trovava a colazione ha spiegato perché era titubante sull'atteggiamento di Jessica.

Nel dettaglio, Basciano ha rivelato di non essersi mai voluto intromettere nell'amicizia tra lei e Codegoni. Al tempo stesso, sperava che la 19enne milanese facesse notare il suo fastidio alle battutine dell'amica.

A tal proposito, Jessica ha promesso che non farà più ironia o commenti maliziosi sul coinquilino. Inoltre, la più grande delle sorelle Selassié si è detta felice per il chiarimento avvenuto tra l'amica e Basciano.

La paura della Principessa

Nel corso della chiacchierata i due "vipponi" sono finiti a parlare della ricerca costante di un uomo da parte della Principessa. A quel punto Basciano ha fatto notare alla coinquilina che potrebbe avere già trovato la sua anima gemella, il riferimento del gieffino è a Barù.

Raggiunti da Soleil, Jessica ha ironizzato sul fatto che Alessandro le voglia trovare un uomo a tutti i costi: "Ha paura della mia presenza, non sia mai che cada in tentazione".

In un secondo momento, però, la Principessa è diventata seria e ha spiegato perché è sempre alla ricerca dell'amore: "Ho paura di rimanere sola". Nel vedere la coinquilina giù di morale, Alessandro ha cercato di tranquillizzarla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Basciano si è detto sicuro che prima o poi anche Jessica troverà l'anima gemella.

Lulù sbotta con Jessica

Nelle scorse ore Lulù ha rimproverato la sorella per colpa di Basciano. Secondo al giudizio della 23enne, la sorella maggiore dovrebbe smetterla di "corteggiare" il fidanzato della sua amica. Lulù ha precisato che anche lei perderebbe la pazienza se una sua amica facesse la corte al suo fidanzato.

Come un fiume in piena, Lulà ha invitato Jessica ad accettare che Basciano abbia scelto Codegoni e non lei: "La tua è follia. Sei pazza, ancora non capisci e insisti". Per la Principessa, neanche la mamma sarebbe contenta di vedere Jessica comportarsi in quel modo.

Infine, Lulù ha fatto notare di non avere nulla contro la sorella. Al tempo stesso, però, non vuole che soffra per amore e si faccia castelli in aria.