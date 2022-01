Nuovo scivolone di Katia Ricciarelli dentro la casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi chiesta se Biagio fosse "normale o gay" e dopo aver definito le tre principesse come "carognette", la soprano è finita nuovamente nella bufera (specie sui social) per aver definito Lulù come "scimmia" e "principessa che sta con le gambe aperte".

Ricciarelli ha rilasciato le proprie dichiarazioni davanti a Manila e Soleil, che non hanno preso le distanze

Il tutto è avvenuto durante la diretta andata in onda lunedì 3 gennaio. Ad aver aperto la questione è stata Soleil, che ha raccontato a Manila e a Katia ciò che è successo durante le nomination palesi.

Le due concorrenti, infatti, erano immuni e per questo hanno fatto le loro nomination nel confessionale, senza dunque partecipare alla "seduta comune".

L'influencer, dunque, ha sottolineato come le principesse "le abbiano urlato contro", impedendole dunque di parlare. A questo punto è intervenuta Katia, che si è lasciata andare al primo scivolone: "Ma chi? Quella scimmia lì...". Subito dopo, probabilmente accortasi dell'espressione infelice, si è subito corretta: "Ah, non si può dire".

Soleil: "In sala led che urlavano.."

Katia: "Quella scimmia lì.. ah non si può dire."



E Manila muta come sempre 🤢#gfvip pic.twitter.com/8JKjdYje52 — Medusa (@FaTinaameta) January 4, 2022

Le gaffe non sono finite qui.

Continuando a commentare la serata, infatti, la soprano ha appellato Lulù come "la principessa che sta con le gambe aperte".

Katia: la principessa con le gambe aperte



S c h i f o #gfvip pic.twitter.com/QqjvXskdtr — Medusa (@FaTinaameta) January 3, 2022

Ricciarelli non ha risparmiato critiche neanche a Miriana

La serata del 3 gennaio non è stata per nulla facile per Katia, che è stata protagonista anche di un duro scontro con Miriana Trevisan.

Durante un fuori onda, la soprano stava parlando con Soleil e ha definito Trevisan come una "tenutaria del casino". Espressione, questa, che molti telespettatori hanno inteso come un modo per definire la donna "una poco buona".

Kati che dice che Miriana è la tenutaria del casino (dando a lei e alle fatine delle prostitute) #gfvip #FUORIKATIA pic.twitter.com/p6o3I7Sw9s — Young Signorino (@youngsignorini) January 3, 2022

Proprio a causa di queste uscite sono diversi gli utenti che stanno chiedendo a gran voce la squalifica della soprano dal programma.

Un utente su Twitter scrive: "Vogliamo la squalifica di Katia Ricciarelli! Basta insultare le altre donne e poi ricevere pure gli applausi dallo studio!".

Insomma, la tensione continua a rimanere molto alta. A questa situazione si aggiunge anche la minaccia arrivata da parte di Pago sul proprio profilo Instagram. L'ex marito di Miriana, infatti, ha annunciato querele contro alcuni dei concorrenti della casa a causa delle offese che hanno rivolto a quella che è la mamma del suo bambino. Non si sa, al momento, se il cantante abbia potuto parlare con Trevisan per informarla della situazione.