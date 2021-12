Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily bavarese ideata da Bea Schmidt da lunedì 10 a domenica 16 gennaio, raccontano che Christoph scoprirà che Werner sta per acquisire le quote di Ariane e farà di tutto per far sì che ciò non accada. Il padre di Tim, intanto, vedrà l'ennesimo abbraccio tra Selina e Cornelius, nel frattempo il signor von Thalheim passerà a Erik delle prove falsificate. Selina, invece, vorrebbe dire a Christoph della sua relazione con Lars ma Maja tenterà di dissuaderla, mentre Ariane si sentirà poco bene durante il discorso di apertura dell'evento benefico.

Christoph, infine, sarà in contatto col tribunale distrettuale per mettere in cura Kalenberg.

Christoph scoprirà che Werner sta per acquisire le quote di Ariane e farà di tutto per far sì che ciò non accada

Le trame della soap opera tedesca dal 10 al 16 gennaio 2022 anticipano che Florian e Maja si renderanno conto che nei dossier esaminati figurerà uno strano indirizzo e-mail. A seguito di alcune ricerche, i due ragazzi scopriranno che la stessa e-mail potrebbe appartenere a Erik, malgrado ciò non potranno accedervi per scoprirlo in quanto saranno sprovvisti della password.

Christoph, nel mentre, scoprirà che Werner sta per rilevare le quote di Ariane e tenterà in ogni modo di far sì che ciò non accada.

Il padre di Tim, inoltre, noterà la vicinanza tra Lars e Selina, ma la fidanzata lo rassicurerà in tal senso poco dopo. Peccato, però, che Christoph vedrà la madre di Maja e Cornelius abbracciati una seconda volta e diverrà oltremodo sospettoso.

Il signor von Thalheim, intanto, deciderà di passare a Erik delle prove falsificate, sebbene quando l'uomo condividerà il suo pensiero a Maja quest'ultima gli dirà di essere contraria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Selina scopre che Christoph è in contatto col tribunale distrettuale per far mettere in cura Ariane

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe sino al 16 gennaio, riportano che Ariane rallenterà i piani di Christoph e Werner sarà parecchio preoccupato a riguardo. Il fidanzato di Selina, però, ci terrà a rassicurare l'anziano albergatore dicendogli che il suo intrigo funzionerà.

Selina, successivamente, vorrebbe dire la verità a Christoph riguardo alla relazione intrapresa con Lars dopo aver chiesto consiglio ad Alfons, ma Maja cercherà di dissuadere la madre dal farlo.

Florian, poco più tardi, troverà nell'account del fratello maggiore una e-mail incriminante ma lui e Maja ci metteranno poco tempo a capire che dietro ci sarà lo zampino di Cornelius. A quel punto, il guardiacaccia sceglierà di cancellare lui stesso la suddetta e-mail senza dirlo al signor von Thalheim.

Ariane, invece, sceglierà di tenere il discorso di apertura dell'evento benefico del lussuoso hotel, sebbene Erik non sarà affatto d'accordo. Vogt avrà ragione perché la dark lady, proprio nel bel mezzo dell'evento, dovrà fare i conti con gli angusti effetti dei farmaci.

Selina, intanto, verrà a conoscenza che Christoph ha contattato il tribunale distrettuale per far mettere in cura Kalenberg.

Cornelius, infine, deciderà di affrontare la polizia ma Selina tenterà di fargli cambiare idea, nel frattempo Shirin e Maja si domanderanno se Florian riuscirà a far confessare Erik.