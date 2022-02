Nuovo appuntamento con Una vita, la soap opera ambientata in Spagna vista da più di due milioni di telespettatori ogni giorno u Canale 5. Le trame delle puntate in programma nelle prossime settimane raccontano che Anabel Bacigalupe (Anabel Haenke) dimostrerà di nascondere un passato alquanto burrascoso con Aurelio Quesada. La figlia di Marcos (Carlos de Austria), infatti, arriverà ad accusare l'uomo dell'omicidio di Una vita, spoiler Spagna: Anabel accusa Aurelio di aver ucciso Carlos Armijo quando erano in procinto di diventare marito e moglie in Messico.

Una vita spoiler: la relazione tra Miguel e Anabel entra in crisi

Le anticipazioni di Una vita sulle prossime puntate trasmesse in prima visione sui teleschermi italiani annunciano che Anabel farà una grave insinuazione su Aurelio.

Tutto partirà quando la relazione tra la figlia di Marcos (Marcial Alvarez) e Miguel entrerà in crisi, in quanto quest'ultimo non riuscirà più a sopportare le intromissioni del fratello di Natalia. Il giovane legale, a questo punto, sospetterà che la sua fidanzata le stia nascondendo qualcosa, dopo averla trovata a parlare con il Quesada delle loro mancate nozze in Messico. Aurelio, infatti, cercherà in ogni modo di avvicinarsi sempre di più alla Bacigalupe, arrivando addirittura a tentare di violentarla dopo averle fatto ingerire della droga.

Un tentativo, che era fallito grazie all'intervento provvidenziale di Soledad, che aveva minacciato l'uomo con un'arma da fuoco. In questo frangente, Aurelio arriverà a minacciare la domestica, tanto da costringerla a raccontargli tutto quello che avviene a Marcos, se non vuole finire nei guai.

Anabel accusa Aurelio dell'omicidio di Carlos Armijo

Nelle prossime puntate di Una vita, il fratello di Natalia cercherà di ricucire il rapporto con Anabel, che invece dichiarerà di non voler più avere niente a che fare per quello che è successo a Carlos Armijo. La sorellastra di Camino, infatti, accuserà Aurelio di aver ucciso il messicano poco prima delle loro nozze.

Il Quesada, a questo punto, respingerà con forze le sue accuse, consigliandole di informarsi bene prima sui fatti accaduti in America Latina.

Nonostante questo, la Bacigalupe si rifiuterà di ascoltare la versione di Aurelio, mentre nasceranno dei problemi con la società fondata con Marcos.

Miguel e Aurelio in disaccordo sulla vendita delle armi

Miguel, infatti, si rifiuterà di fare affari con gli stati entrati in guerra. Una decisione, che porterà l'avvocato a scontrarsi con il fratello di Natalia. Alla fine, il nipote di Sabina e Roberto chiederà ad Aurelio di stare lontano da Anabel per poi risentirsi persino con Marcos quando accetterà l'idea del rivale di vendere armi.

Insomma, ci attendono nuovi colpi di scena per gli amanti della soap opera ambientata ad Acacias 38.