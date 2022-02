Da quando ha messo fine alla relazione con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez ha riallacciato i rapporti con quasi tutti i suoi ex. Di recente, infatti, i paparazzi hanno beccato la soubrette in compagnia di Marco Borriello, Andrea Iannone, Stefano De Martino e di Michele Morrone. I Gossip più insistenti, però, sono quelli che vorrebbero la bella argentina di nuovo vicina all'ex marito: i due si sono mostrati complici e sorridenti alla festa di compleanno di un'amica comune.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Anche se è tornata single da poco tempo, Belen si sta dando parecchio da fare: non passa giorno, infatti, che non trapeli qualche nuovo gossip sulla soubrette e sugli uomini che starebbe frequentando in questo periodo.

L'ultimo aggiornamento, ad esempio, arriva da un locale milanese dove la bella Rodriguez ha cenato la sera del 30 gennaio.

Nel festeggiare il compleanno della cara amica Patrizia Griffini (quella con la quale è volata in Uruguay dopo la rottura definitiva con Antonino Spinalbese), la presentatrice Mediaset si è resa protagonista di un momento che sta facendo sognare i suoi storici fan.

In un video che sta facendo il giro della rete, infatti, si vede l'argentina duettare con Stefano De Martino sulle note di "Tu vuoi fa l'americano".

I due ex si sono improvvisati cantanti al karaoke che il ristorante ha messo a disposizione, e i presenti non hanno perso l'occasione per riprenderli e pubblicare il tutto sui social network.

Nessuna smentita dalla neo single Belen

Nel video che in poche ore è diventato virale, si vedono Belen e Stefano cantare insieme e non staccarsi mai gli occhi di dosso.

I genitori di Santiago hanno dispensato sorrisi e sguardi complici per tutta la durata del brano, e questo non fa altro che confermare una notizia che circola già da un bel po' di tempo: dopo tensioni e dissapori, oggi i "DeMartinez" hanno un rapporto civile e affettuoso.

In realtà, da quando l'argentina ha chiuso con Spinalbese, sono diventati quasi all'ordine del giorno gli avvistamenti in compagnia dell'ex marito.

I paparazzi di Milano, infatti, hanno beccato la bella Rodriguez nei pressi dell'abitazione di De Martino più volte; si dice che la donna faccia spesso visita al conduttore Rai anche fino a tarda notte e sempre portando con sé la piccola Luna Marì (la bimba nata lo scorso luglio dalla relazione con il parrucchiere Antonino).

Le ultime paparazzate di Belen

Le riviste di gossip sono tornate ad occuparsi di Belen da quando sono trapelati i primi segnali di crisi nel suo rapporto con Antonino.

Dopo un autunno vissuto in casa e nel più totale silenzio, la soubrette ha deciso di voltare pagina a partire dall'ufficializzazione della fine della relazione col padre di Luna Marì (su Instagram ha ammesso di essere single).

Oltre a vedere sempre più spesso l'ex marito Stefano, l'argentina sta portando avanti un'altra amicizia che interessa molto ai paparazzi. Tra coloro che ogni tanto fanno visita all'argentina nella sua abitazione milanese, figura anche Michele Morrone: l'attore è stato fotografato davanti alla casa di quella che a detta dei diretti interessati sarebbe solamente una sua buona amica.

Di recente, inoltre, la 36enne ha rivisto per caso altri due suoi ex: a Marco Borriello ha fatto conosce la sua secondogenita, mentre con Andrea Iannone si è scambiata dolci abbracci per le vie della città dove vive.

Insomma, non è chiaro se al momento Belen stia frequentando qualcuno oppure stia cercando solamente di svagarsi dopo l'ennesima storia d'amore finita: fatto sta che i fan sognano l'ennesimo ritorno di fiamma con De Martino più di ogni altra cosa.