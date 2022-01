Da non perdere le nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda prossimamente su Rete 4. Centrale sarà la situazione di Ariane, che è convinta di avere una malattia incurabile. La perfida Kalemberg non sa che in realtà sta benissimo e che si tratta di un inganno ordito alle sue spalle per vendicarsi delle sue tante malefatte. I suoi sintomi sono infatti causati dai farmaci che sta assumendo e dei quali non ha alcun bisogno. Le sue condizioni di salute peggioreranno progressivamente, tanto da farle pensare a una soluzione estrema. Prima di questo, però, Erik avrà intenzione di far passare alla sua amata dei giorni indimenticabili e così le chiederà di diventare sua moglie.

Christoph rimarrà spiazzato e non saprà come procedere. Nel frattempo, Shirin continuerà a nascondere con fatica i suoi reali sentimenti per Florian.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Maja affronta Shirin

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 tra qualche settimana, Maja noterà che Shirin guarda con nostalgia Florian. Decisa a chiarire la questione con l'amica una volta per tutte, la giovane le chiederà di essere sincera con lei.

Nel frattempo, dopo che Selina si sarà decisa a raccontare tutta la verità su Cornelius a Saafeld, la situazione prenderà una piega inaspettata. Cornelius non saprà se accettare l'offerta di Christoph ma, dopo una lunga riflessione, gli darà un due di picche.

Tra i due scoppierà così un litigio.

Ci sarà spazio anche per momenti più leggeri nella soap: Alfons verrà a sapere che Marita Maricelli, ex star della musica, vuole visitare l'hotel. Essendo un suo fan sfegatato, fa di tutto per rendere l'accoglienza perfetta.

Ariane sogna la sua morte nelle nuove puntate di Tempesta d'amore

Le condizioni di salute di Ariane continueranno a peggiorare dopo il malore che la coglierà all'improvviso all'evento di beneficenza. Kalemberg, stanca e senza forze, si addormenterà tra le braccia di Erik.

Come raccontano le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, Ariane avrà un'illuminazione improvvisa.

Dopo aver sognato la sua morte, si sveglierà con l'idea di volersi togliere la vita ed Erik dovrà aiutarla nel suo ultimo e disperato desiderio.

Una volta ascoltata la spiazzante richiesta di Ariane, Erik le prometterà di accompagnarla verso una morte dolce, ma solo a una condizione: tutto questo avverrà dopo il loro matrimonio.

Erik non ci metterà molto a ripensare alla sua promessa e capirà di non poterla mantenere. Anche se farebbe di tutto per Ariane, non avrebbe mai la forza di toglierle la vita. A Erik non resterà che rivolgersi a Dio e chiedere un miracolo per la donna che ama disperatamente.