Nuovo appuntamento con le anticipazioni su Love is in the air, la Serie TV con protagonista l'attore Kerem Bursin. Le trame turche della seconda stagione in onda nelle prossime settimane su Canale 5 narrano che Melo deciderà di tenere all'oscuro la sua migliore amica Eda Yildiz sulla sua storia d'amore con Burak, il suo capo.

Anticipazioni Love is in the air: Burak inizia una frequentazione con Melo

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in prima visione sui teleschermi italiani narrano la nascita di una nuova storia d'amore.

Tutto inizierà quando Burak ubriaco bacerà Melo dopo essere rimasto infastidito dalla sintonia crescente tra Serkan ed Eda. Inizialmente, il barista non avrà alcun ricordo per via della sbronza mentre lei inizierà ad illudersi di un futuro insieme al suo capo. Ed ecco che Balci capirà di voler stare insieme a Melo dopo aver ascoltato un consiglio di Kerem. Per questo motivo, il giovane chiederà alla ragazza se vuole iniziare una frequentazione.

Melo nasconde a Eda e Serkan di aver intrapreso una storia con il barista

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Melo inizierà ad assumere un atteggiamento assai strano. La ragazza, infatti, nasconderà a tutti quanti compresi Eda e Serkan di aver intrapreso una storia con Burak.

A tal proposito, dirà a Pina di non raccontare a nessuno della sua frequentazione con il barista dopo essersi dimostrata molto a disagio. Un comportamento che desterà i sospetti di Balci, che sarà costretto a chiederle una spiegazione convincente.

Melo, a questo punto, farà presente a Burak la volontà di vedersi privatamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ed ecco che Burak fingerà di assecondare la richiesta della ragazza, tanto che la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente.

Burak stanco dei segreti della fidanzata

Purtroppo Melo continuerà a nascondere la relazione con Burak, arrivando a corrompere perfino Kiraz con un gelato affinché non racconti ai suoi genitori di aver sentito parlare di un bacio tra lei e il barista.

Inoltre, Melo terrà all'oscuro anche Ayfer, tanto da finire per indispettire ancora di più il barista con il quale nascerà un violento litigio.

Ed ecco che Balci si dimostrerà stanco dei continui segreti che l'amica di Eda vuole tenere. Nonostante questo, quest'ultima continuerà ad assumere alcuni atteggiamenti che non saranno molto chiari a Burak (Sinan Helvacı), tanto che la loro storia d'amore potrebbe essere destinata a interrompersi prima del previsto.

I due protagonisti della serie tv turca riusciranno a trovare un punto d'incontro? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi su questa nuova story-line.