A Uomini e donne, ben presto il pubblico vedrà Gemma Galgani e Nadia Marsala entrare in competizione. È quanto rivelano le anticipazioni sulle ultime registrazioni, secondo cui le due donne saranno interessate allo stesso cavaliere, il signor Massimiliano. Nadia inoltre, discuterà anche con Elena Scielzo, la dama attaccata nelle ultime puntate da Biagio. Di seguito qualche dettaglio su ciò che andrà in onda alla fine di questo mese di gennaio.

Gemma e Nadia rivali al Trono Over di U&D?

Il parterre del Trono Over si è arricchito di nuovi ingressi in questi ultimi mesi.

In particolare, a colpire il pubblico di Uomini e donne è stata Nadia Marsala, una donna molto bella e affascinante, coetanea di Gemma Galgani. La nuova entrata ha subito colpito anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non hanno nascosto di apprezzarla moltissimo. Si è subito capito che Nadia e Gemma sono agli opposti. Mentre la dama torinese è una sognatrice e una romantica, Nadia invece è più concreta e realista. La loro bellezza ed eleganza è indiscutibile e lo hanno dimostrato anche durante l'ultima sfilata

Nadia e Gemma interessate a Massimiliano

Sta di fatto che ora Nadia e Gemma pare siano entrate in competizione per conquistare lo stesso cavaliere. Si tratta di Massimiliano, un uomo di 72 anni proveniente dalla Toscana e che pare abbia colpito entrambe le dame.

La prima a iniziare la conoscenza con Massimiliano è stata Gemma, la quale scoprirà solo in seguito che il cavaliere sta sentendo anche la 'rivale' Nadia. Una scoperta che non farà piacere alla dama torinese, vicina a un'ennesima delusione. Gemma e Nadia quindi, potrebbero scontarsi in studio in una delle prossime puntate proprio per via di Massimiliano.

Nadia sarà protagonista delle prossime puntate di U&D

A Uomini e donne, nelle prossime puntate, Nadia potrebbe rubare un po' la scena a Gemma. Non solo, visto che dalle anticipazioni, pare che Nadia arriverà a discutere anche con Elena Scielzo, la dama che nelle ultime puntate ha discusso con Biagio. Al momento gli spoiler non raccontano nel dettaglio cosa abbia scatenato la discussione tra le due donne.

Quindi, bisognerà attendere la messa in onda della puntata e che fa riferimento alle registrazioni avvenute il 21 e il 22 gennaio. Si sa invece che Biagio Di Maro sarà assente in queste ultime puntate di gennaio. Non conosce il motivo della sua, assenza. C'è chi sospetta addirittura che non sia stato più richiamato dalla redazione di U&D dopo quanto accaduto con Elena. Non vi è nulla di certo a tal riguardo e pertanto bisognerà attendere ulteriori news in merito al cavaliere campano. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire tutti i prossimi appuntamenti con il programma di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45.