Nelle prossime puntate di Uomini e donne, in onda su Canale 5 a inizio febbraio, ci sarà un duro scontro tra Armando Incarnato e il tronista Matteo Ranieri. Tutto a causa dell'interesse nutrito da Armando nei confronti di Denise, corteggiatrice di Matteo. Quest'ultimo sarà parecchio infastidito dalla cosa e tra lui e Armando ci sarà un diverbio talmente acceso da far finire in lacrime il tronista. Spazio anche a Gemma Galgani, che metterà gli occhi su un nuovo cavaliere.

Matteo Ranieri scoppia a piangere dopo uno scontro con Armando

Nei primi giorni di febbraio, il pubblico fu Canale 5 vedrà in onda quanto accaduto nell'ultima registrazione di Uomini e donne.

Dalle anticipazioni apparse in rete, si viene a sapere che ci sarà una lite durissima tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato. Tutto accadrà dopo che Maria De Filippi manderà in onda un filmato in cui si vedrà il cavaliere napoletano impegnato a parlare con Denise, la corteggiatrice di Matteo. La cosa non verrà presa bene dal tronista, che inizierà quindi a litigare con Armando in studio. Già nelle puntate andate in onda recentemente, Armando si era avvicinato a Denise a testimonianza dell'interesse che nutre per lei. Ora, questo nuovo tentativo di Incarnato, farà andare su tutte le furie il giovane Matteo che, al termine del duro confronto con Armando, finirà addirittura in lacrime. Il tronista infatti, si sentirà tradito dal cavaliere, visto che lo considerava un amico.

U&D, anticipazioni: Armando fa un passo indietro con Denise

Forse perché avrà visto Matteo Ranieri in lacrime, Armando deciderà di fare un passo indietro con Denise. Forse si sarà reso conto di quanto Matteo tenesse alla corteggiatrice. Sta di fatto che il tronista e Denise successivamente si chiariranno. I fan più attenti di Uomini e donne, ricorderanno che in passato Armando "scippò" una corteggiatrice all'allora tronista, Gianluca De Matteis.

In quel caso era stata Lucrezia Comanducci ad attirare la sua attenzione. Peccato che la loro conoscenza naufragò nel giro di breve tempo.

Puntate febbraio: a U&D Gemma mette gli occhi su Franco

Spazio anche in queste prime puntate di febbraio alla dama storica Gemma Galgani. Ultimamente la 72enne non è uscita con nessuno ma adocchierà un cavaliere nel parterre.

Si tratta di Franco che però deciderà di tenere una signora che giungerà in studio per conoscerlo. Quindi Gemma entrerà subito in competizione con un'altra dama. Non è la prima volta che la 72enne deve vedersela con una rivale. Era capitato nelle scorse puntate con Nadia per via di Massimiliano. Spazio anche a Ida che, in un rvm, si sfogherà lasciandosi andare ai ricordi e tornando a parlare di Riccardo Guarnieri. La dama di dura convinta di non riuscire a trovare un amore come quello con Riccardo. Sarà cosi? Per tutti i dettagli, si rimanda alle nuove puntate di Uomini e donne in onda come sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 14:45.