Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio saranno ricche di novità e colpi di scena.

Dopo avere litigato con Franco per via della sua ipotetica trasferta in Sicilia, Angela ha scelto di lasciare Napoli per andare a seguire sull’isola il nuovo incarico lavorativo. Inizialmente, Bianca si era dimostrata felice per la scelta di sua madre di inseguire i suoi sogni e realizzarsi professionalmente ma, nei prossimi episodi, alla terrazza non ci sarà una situazione idilliaca. Infatti, fra Boschi e sua figlia ci saranno delle tensioni e Franco verrà messo sotto pressione da Bianca.

Inoltre, nelle prossime puntate della soap partenopea ci sarà spazio per le vicende sentimentali di Patrizio, Rossella e Speranza che, al momento, non sembrano avere un periodo sereno in amore.

Upas, trame sino al 14/1: Bianca mette sotto pressione Franco

Angela ha scelto nuovamente il lavoro, mettendo davanti il suo impegno professionale e la sua carriera, rispetto alla famiglia. La figlia di Giulia, infatti, dopo essere stata lontana da Napoli per alcuni mesi per lavoro, ha deciso di andare in Sicilia per seguire da vicino un progetto della fondazione.

Negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda in televisione dal 10 al 14 gennaio, Franco avrà problemi a casa. Infatti, Bianca inizierà a sentire la mancanza di sua mamma e, pertanto, sarà triste e inizierà a mettere sotto pressione suo padre.

Un posto al sole, episodi al 14/1: Franco in difficoltà con Roberto Ferri a causa di Nunzio

Nel frattempo, Franco avrà altre beghe a causa di Nunzio. Da qualche tempo, il figlio di Boschi è andato a lavorare ai cantieri di Roberto, ma non avrà voglia di impegnarsi come opportuno e non prenderà sul serio la nuova opportunità professionale che gli è stata concessa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal proposito, Roberto si lamenterà dell’operato del ragazzo. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, però, non rivelano se alla fine, Nunzio metterà la testa a posto.

Upas, puntate fino al 14/1: Patrizio, Rossella e Speranza hanno problemi sentimentali

Nelle puntate della soap partenopea che andranno in onda sul piccolo schermo dal 10 al 14 gennaio verranno trattate anche le vicende sentimentali dei giovani protagonisti.

A tal proposito, Patrizio continuerà a essere in crisi dopo la fine della sua storia d’amore con Clara. Nel frattempo, Rossella proverà a dare una nuova chance a Riccardo, ma l’arrivo di Virginia a Napoli renderà la situazione con Crovi complicata.

Inoltre, Samuel proverà ad avvicinarsi a Speranza, ma la nipote di Mariella sarà ferita e confusa.