Nelle puntate di Un posto al sole stanno tenendo banco le vicende legate al triangolo amoroso in cui è finita Rossella. Infatti, la figlia di Silvia ha intrapreso una relazione con il suo collega Riccardo. Il medico, però, non è libero, in quanto è ancora sposato con Virginia. Purtroppo, la dottoressa non è al corrente che il suo compagno ha ancora una moglie e, negli episodi della soap partenopea che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio, Crovi confesserà alla sua fidanzata il legame che ha con Virginia.

Un posto al sole, trame al 14/1: Riccardo porta Rossella a vedere una casa

Nelle puntate di Un posto al sole ci saranno importanti novità e colpi di scena. Infatti, dopo avere trovato un punto di incontro ed aver chiariti, Riccardo e Rossella proveranno a fare decollare la loro storia d'amore. A tal proposito, la coppia si darà un'altra chance e ci saranno passi avanti nella loro relazione. Negli episodi che andranno in onda dal 10 al 14 gennaio, infatti, il dottor Crovi troverà la figlia di Silvia a Caffè Vulcano e le chiederà di andare a vedere con lui un appartamento e avrà bisogno dell'opinione della collega per non fare errori nella scelta della sua nuova abitazione.

Un posto al sole, episodi al 14/1: Riccardo e Rossella si baciano, ma Crovi riceve un messaggio da Virginia

Le anticipazioni di Un posto al sole ci informano che Riccardo e Rossella si troveranno nell'appartamento e si scambieranno un bacio. A quel punto fra i due dottori ci sarà un clima idilliaco, ma la coppia verrà interrotta dall'arrivo di un messaggio.

Infatti, sul telefono di Crovi arriverà una richiesta di incontro da parte di Virginia, che gli chiederà di vedersi all'ospedale di Napoli. Dopo aver ricevuto la notizia che la sua ex si trova nel capoluogo campano, Riccardo turbato e, nel momento in cui la figlia di Michele si allontanerà, chiamerà Rinaldi, chiedendole di raggiungerlo a casa.

Un posto al sole, puntate al 14/1: Riccardo litiga con Virginia, Crovi vuole dire a Rossella che è ancora sposato

Una volta che Virginia arriverà nell'appartamento, i due coniugi avranno un'accesa discussione. Se da una parte Crovi è attualmente legato sentimentalmente a Rossella, dall'altro lato subirà le pressioni di sua moglie, decisa a riconquistarlo a tutti i costi. A quel punto, il dottore arriverà al punto di non avere più scelta e dovrà confessare la verità alla figlia di Silvia, rivelandole di essere ancora sposato. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se Rossella sarà l'unica donna di Crovi o se si troverà in mezzo ad un triangolo amoroso.