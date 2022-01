Da non perdere la nuova puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 e su RaiPlay alle 20:45 venerdì 21 gennaio 2022. Le anticipazioni di Upas si concentrano sul difficile rapporto di Clara e Alberto, che sta mettendo a dura prova la pazienza di Patrizio. Palladini non solo sta traendo il massimo vantaggio dall'infortunio blando provocato dalla caduta dalle scale per opera del suo "rivale in amore", ma sta anche ricattando Clara.

Patrizio se ne è accorto e ha voluto mettere in guardia Clara che, tuttavia, appare sempre più fragile e in balia di un uomo che sa bene come rigirarla per ottenere ciò che vuole.

Il piano di Alberto andrà a segno.

Attenzione a Fabrizio che, dopo aver ascoltato una conversazione tra Marina e Roberto, scivolerà sempre di più nella spirale autodistruttiva che si sta creando con le sue mani. A tal proposito, nelle puntate della prossima settimana Rosato sarà sul punto di compiere un gesto estremo.

Un Posto al Sole anticipazioni 21 gennaio: Fabrizio diventa pericoloso

Marina ha offerto il suo supporto a Chiara, ancora scossa per la morte di suo padre. Roberto ha modo di confrontarsi con Giordano, ma non sarà d'accordo con lei sul fatto di rifiutare l'offerta fatta da Chiara. A quel punto Ferri prenderà in mano la situazione agendo di testa sua, come del resto è solito fare.

Preoccupa la situazione di Fabrizio, che ha scelto di ammettere le sue colpe pubblicamente. Una decisione che gli fa onore, ma che ha messo il pastificio in una posizione scomoda. Rosato ascolta di nascosto una conversazione tra Marina e Roberto e ne rimane sconvolto.

Come segnalano le anticipazioni di Un Posto al Sole, Fabrizio perderà completamente il controllo e diventerà un pericolo sia per se stesso che per gli altri.

Nei nuovi episodi a farne le spese sarà proprio Marina, che si troverà davanti un uomo capace di terrorizzarla.

Clara accetta il ricatto di Alberto: spoiler Un Posto al Sole

Nell'episodio di Upas che andrà in onda su Rai 3 venerdì 21 gennaio 2022, Clara cederà al ricatto di Palladini, preoccupata per le possibili conseguenze che un suo rifiuto darebbe.

Ebbene sì, Palladini ha vinto e ottenuto ciò che voleva: Clara torna a vivere con lui insieme al piccolo Federico. Quando Patrizio lo verrà a sapere resterà senza fiato, ma sarà pronto a intervenire per fermare Alberto.

Ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Silvia, che proprio non riesce a far accettare la presenza di Giancarlo a Guido.

Mariella offrirà a Silvia la sua spalla e proverà a mettere Guido sotto pressione per fargli cambiare idea in merito a Giancarlo, pur sapendo quanto soffra per la separazione di Silvia da Michele.