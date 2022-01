La puntata di venerdì 21 gennaio 2022 de Il Paradiso delle Signore su Rai 1 alle 15:55 chiude questa settimana di programmazione. Le anticipazioni rivelano che ci sarà il tanto atteso confronto tra Gloria e Veronica dopo la scoperta delle bugie di Ezio, che ancora non sa cosa lo sta aspettando. Dante continua a cercare di portare dalla sua parte Beatrice, facendole credere di essere interessato a lei, mentre Vittorio sente cantare Tina dopo l'operazione. Questo momento fa capire a Conti di essere profondamente attratto dalla giovane Amato. Tra i due sta per scoppiare la passione.

Anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 21 gennaio

Veronica ha scoperto la verità su Gloria. Si è tolta l'anello di fidanzamento in lacrime fuori dal grande magazzino, dopo l'ennesima falsità di colui che dovrebbe accompagnarla per il resto della sua vita. Come ha potuto ingannarla in quel modo?

Ezio ha poi avuto modo di parlare con Gloria, che ha festeggiato il suo 'non compleanno', dato che è sotto falsa identità. Ha scelto questa data perché è il giorno in cui si sono conosciuti, è una data importante. Negli occhi di Ezio c'è una certa malinconia, che cosa prova davvero per lei? Poco dopo, ecco che Veronica rivela a Ezio di sapere tutto. Il castello di bugie, come previsto da zia Ernesta, è crollato.

Ezio e Veronica al capolinea

Nella puntata di domani della soap Il Paradiso delle Signore, Ezio dovrà fare i conti con la scoperta di Veronica. Non sarà facile per lui tentare di rassicurarla, anche perché non sembra sicuro nemmeno lui riguardo i suoi reali sentimenti.

Come svelano le anticipazioni, Veronica e Gloria avranno il faccia a faccia che prima o poi doveva arrivare.

La bella Moreau sarà sincera e le confesserà di essere ancora innamorata di Ezio?

Il rapporto tra Zanatta e Ezio è ormai al capolinea, qualcosa si è rotto in maniera definitiva e non sembra esserci molto margine di recupero. Forse, per Gloria, c'è ancora una possibilità di riconquistare l'uomo che non ha mai smesso di amare.

Il Paradiso delle Signore nuove anticipazioni: Vittorio e Tina, è passione

Tina ha superato l'operazione alle corde vocali ed è pronta a tornare a cantare. Vittorio vuole farla esibire, così da farle riprovare quella gioia che non ricorda da tempo.

Quando Conti la sente cantare ha un tuffo al cuore, ne resta incantato. Le anticipazioni dei prossimi episodi raccontano che tra Vittorio e Tina scoppierà la passione. Ci saranno però molti ostacoli da superare, a partire dall'indignazione di Agnese che, saputo della loro storia, non perderà tempo per telefonare a Sandro.

Nelle nuove puntate, Recalcati tornerà a Milano deciso a riconquistare Tina e non sarà semplice per Vittorio tenergli testa.