Le puntate di 'Un posto al sole' stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. In occasione dell'ultima settimana del 2021 ci sarà un cambio di programmazione della soap opera partenopea, in quanto la serie TV non andrà in onda il 31 dicembre. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre ci informano che Angela dovrà sostituire un collega in Sicilia e che Franco non accetterà di buon grado tale notizia. La piccola Bianca, invece, si dimostrerà matura e appoggerà il desiderio di sua mamma di realizzarsi professionalmente.

Un posto al sole, anticipazioni al 30/12: Angela deve trasferirsi in Sicilia ma Franco non è d'accordo

Angela e Franco sono una delle coppie più longeve presenti nella soap 'Un posto al sole': infatti, Poggi e Boschi sono sposati da diversi anni. Nelle puntate di 'Un posto al sole' che andranno in onda fino al 30 dicembre ci sarà un imprevisto che causerà dei problemi e delle incomprensioni tra i genitori di Bianca. A tal proposito, Angela sarà costretta a sostituire un collega della Fondazione per un progetto importante in Sicilia. A quel punto, Franco prenderà malissimo il fatto che sua moglie debba allontanarsi di nuovo da Napoli, come già accaduto in passato.

Un posto al sole, trame al 30/12: Franco chiede ad Angela di rinunciare al lavoro in Sicilia

Dopo che Boschi apprenderà dalla moglie la notizia riguardante la nuova opportunità lavorativa, Franco chiederà ad Angela di rinunciare all'incarico. Il papà di Bianca non vorrà che sua moglie lasci nuovamente Palazzo Palladini per un tempo indefinito.

Infatti, il nuovo lavoro della figlia di Renato potrebbe allontanare la donna lontano da Napoli per qualche settimana o forse per mesi. A quel punto, Franco sarà chiaro con Angela e le dirà che sarebbe il caso che qualche altro collega andasse in Sicilia al posto suo.

Un posto al sole, episodi al 30/12: Angela si confronta con Bianca e la figlia di Franco la incoraggia

Dopo avere sentito l'opinione di suo marito e aver compreso che Franco non è affatto d'accordo con la sua decisione, Angela avrà un confronto con Bianca. Nonostante la giovane età, la ragazzina risponderà saggiamente a sua madre. In particolar modo, la piccola Boschi dirà a sua madre che, se ci tiene al progetto in Sicilia, allora dovrà partire e trasferirsi. A quel punto, sentendo la risposta di sua figlia che ormai non è più una bambina, Angela sarà intenzionata ad accettare la proposta lavorativa. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di 'Un posto al sole', per scoprire se la signora Boschi deciderà di lasciare nuovamente Napoli per un po' di tempo e per sapere, a quel punto, come reagirà Franco di fronte alla scelta di sua moglie.