Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana da lunedì 10 fino a venerdì 14 gennaio 2021, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Upas, a scompigliare l’equilibrio appena rinsaldato di Riccardo e Rossella ci penserà l’ex moglie di lui. Virginia giungerà a Napoli e sembrerà custodire un segreto riguardante Crovi, inoltre, avrà un "faccia e faccia" con Rossella.

Intanto Bianca tornerà a Napoli, ma sentirà l’assenza della madre Angela. Franco, oltre a dover supportare la piccola di casa Boschi, dovrà fare i conti con Nunzio e la sua indifferenza lavorativa.

Spazio anche a Silvia, la quale sospetterà che suo cugino non veda di buon occhio Giancarlo: tutto ciò emergerà in seguito a di alcune effusioni in pubblico che scombussoleranno non poco il vigile Del Bue.

Un posto al sole, settimana fino al 14 gennaio: Virginia e il segreto sul passato di Riccardo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la piccola Bianca farà ritorno a casa, ma senza la madre Angela. La donna, infatti, ha lasciato Palazzo Palladini a causa del suo lavoro. Questa assenza si farà sentire e la bambina sarà piuttosto triste.

Riccardo, nel frattempo, accorcerà le distanze con Rossella, ma la presenza dell'ex moglie del dottor Crovi rischierà seriamente di scompigliare l’equilibrio appena ritrovato.

A quanto pare, Virginia custodisce un segreto riguardante il passato di Riccardo, anche se gli spoiler non dicono precisamente di cosa si tratti.

Guido imbarazzato da Silvia e Giancarlo: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, oltre a dover far fronte all’umore di sua figlia Bianca, Franco dovrà vedersela anche con l’altro figlio Nunzio.

Quest’ultimo prenderà alla leggera le sue mansioni lavorative all’interno dei Cantieri, mettendo suo padre in una posizione non proprio agevole con Ferri.

Nel frattempo Guido sarà in un mare di imbarazzo quando vedrà la cugina Silvia scambiarsi delle effusioni pubbliche con Giancarlo. Sarà così che nelle prossime puntate di Un posto al sole Silvia comincerà a credere che suo cugino Guido provi un sentimento di avversione nei confronti della sua nuova fiamma Giancarlo.

In realtà il vigile Del Bue si comporterà in un modo fin troppo ligio alle regole a causa di Cotugno, le cui parole finiranno per condizionarlo.

Un posto al sole, anticipazioni: Clara ha problemi economici, Rossella e Riccardo più uniti che mai

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Patrizio continuerà a soffrire per la rottura con Clara mentre la donna non sembrerà avere spazio per pensare all’amore. Clara, per l’appunto, dovrà interfacciarsi con una serie di difficoltà pratiche e con dei problemi economici.

Intanto Rossella e Riccardo torneranno a essere più uniti che mai e la ragazza troverà supporto emotivo in una persona inaspettata: Virginia. Il problema, però, è che l’ex moglie di Crovi farà di tutto per non lasciare campo libero a Rossella con Riccardo.

Fabrizio, nel frattempo, si ritroverà a compiere una scelta che finirà per sortire delle conseguenze.

Upas: una proposta mette Clara in difficoltà, Roberto Ferri e Lara sempre più affiatati

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Clara si ritroverà in difficoltà quando riceverà un’inattesa proposta.

Intanto Marina continuerà a supportare il marito Fabrizio nel far fronte alle difficoltà che hanno messo in ginocchio il suo pastificio. In tutto questo, Roberto e Lara saranno sempre più affiatati.

Il faccia a faccia con Virginia finirà per scombussolare la serenità interiore di Rossella, ma Riccardo sarà a dir poco insistente sul fatto che le due donne debbano assolutamente cercare di chiarirsi.

Infine Samuel farà di tutto per conquistare Speranza, ma la ragazza sarà ancora delusa da Vittorio.