Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio: Fabrizio vorrà compiere un gesto estremo e il suo destino sarà appeso ad un filo, mentre Marina sarà stanca dell’aggressività del suo compagno ma gli starà comunque vicino. Nel frattempo, Giordano sarà gelosa nei confronti di Lara per via della sua vicinanza a Roberto Ferri. Il papà di Filippo, inoltre, proverà a stare vicino alla sua ex moglie e sarà preoccupato per la sua incolumità.

Inoltre, Roberto farà una proposta di affari a Chiara Petrone, ma la fidanzata di Nunzio nasconderà alcuni segreti che potrebbero creare seri problemi.

Un posto al sole, anticipazioni al 28/1: Fabrizio vuole compiere un gesto estremo

Nelle recenti puntate di Un posto al sole Fabrizio ha avuto problemi lavorativi. Infatti, il pastificio Rosato è stato protagonista di uno scandalo. Il compagno di Marina Giordano ha sofferto per via del clamore suscitato dall’avere ingannato i consumatori e, pertanto, la mamma di Elena si troverà a raccogliere i cocci e a cercare di gestire la sofferenza di Rosato. Nel frattempo, le anticipazioni degli episodi della soap partenopea che andranno in onda in televisione dal 24 al 28 gennaio, ci informano che Fabrizio si preparerà a compiere un gesto estremo.

Un posto al sole, episodi al 28 gennaio: il destino di Fabrizio è appeso ad un filo

I prossimi episodi di Un posto al sole saranno cruciali per Rosato. Infatti, nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo a fine gennaio, la vita di Fabrizio sarà appesa ad un filo. Nel frattempo, Marina non saprà più come comportarsi con il suo compagno e, nonostante le sue paure, deciderà di stare accanto all’imprenditore.

A quel punto, Roberto Ferri inizierà a trascurare Lara per dare supporto alla sua ex moglie nel momento di difficoltà. Il papà di Filippo, inoltre, temerà per l’incolumità di Marina.

Un posto al sole, puntate al 28/1: Roberto fa una proposta lavorativa a Chiara

Nonostante la sua preoccupazione per Marina, Roberto troverà tempo di occuparsi di affari.

Infatti, Ferri farà una proposta lavorativa a Chiara riguardante le aziende del suo defunto padre. Nel frattempo, però, la fidanzata di Nunzio nasconderà alcuni segreti che potrebbero creare problemi. Le anticipazioni trapelate in rete, però, non forniscono ulteriori dettagli su cosa abbia in mente l’imprenditore e che cosa stia tenendo nascosto la giovane Petrone. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire cosa succederà agli abitanti di Palazzo Palladini.