Nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha scritto una lettera molto toccante alla sua amata Lulù. Il nuotatore, che avrebbe intenzione di abbandonare il reality a breve, ha aperto il suo cuore alla principessa Selassiè, confidandole tutti i suoi sentimenti. Dopo un inizio particolarmente difficile tra i due, adesso le cose sembrano andare decisamente bene e chissà, magari il loro amore durerà anche fuori dalla casa del Grande Fratello.

GF Vip la lettera di Manuel a Lulù

Nei giorni passati Manuel ha scritto una lettera a Lulù, raccontandole quanto è stato bello incontrare al GF Vip una persona come lei e quanto sia bello il percorso che entrambi hanno costruito.

Entusiasta di queste parole, la principessa ha scelto di condividere questa gioia con i suoi compagni, facendo leggere ad alcuni il contenuto della lettera. Il nuotatore ha iniziato ad elogiare Lulù, dicendo quanto sia bella al mattino appena sveglia, quando la guarda senza quei pensieri che poi lo turbano durante il giorno. Bortuzzo confessa che in quei momenti di amore incondizionato, rimarrebbe lì a guardarla per ore e se fosse possibile fermerebbe il tempo, i suoi pensieri e persino la vita. La lettera va poi avanti con Manuel che descrive perfettamente l’amore tra lui e Lulù dicendo: ”Le coperte disfatte, gli abbracci e i nostri sorrisi, descrivono il nostro amore, dimenticandomi la mia condizione che tanto mi soffoca".

Il vippone, dopo queste affermazioni forti, ha voluto omaggiare Lulù, per tutto l'aiuto dato e scusarsi se l'inizio della loro conoscenza è stato burrascoso e scusandosi se non riesce a darle tutto l'amore che vorrebbe: "Sei aria per chi non riesce a respirare. Sei la vita che non riesco a vivere. Quanto è difficile! Tu lo capisci, sembra di si”.

Durante la lettera, il ragazzo dice a Lulù che vorrebbe dimostrare meglio l’amore che prova per lei e che vorrebbe farlo senza essere pesante ed è contento che lei è sempre presente nella sua vita e lui sarà presente per lei. Andando avanti Manuel dice: ”Scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti e se non ti faccio vivere le cose come hai sempre sognato, sarà solo un lontano ricordo, vero?

Tutto ciò non mi appartiene, mi spegne e non mi da pace, ma avrà una fine? Si, non riesco a dirlo convinto come fai tu, ma si! Sarà un altro nostro inizio, non vedo l'ora di liberare la mente dai brutti pensieri per darti tutto l'amore del mondo, più di 1400 mondi. Meriti il mondo, sarò all'altezza di tutto ciò! Pensa a quando mi perdo nei tuoi occhi, lì mi si riaccende la speranza e sono invincibile, ci riesco". Infine Manuel conclude la lettera dicendo: "Quanto sei difficile da svegliare? Vorrei non farlo mai e lasciarti nei tuoi mondi. Preferisco addormentarmi accanto a te, con la speranza di poterci entrare anche io, ti amo".

GF Vip, anticipazioni 17 gennaio

Il 17 gennaio andrà in onda un nuovo appuntamento del GF Vip.

Nell'appuntamento di oggi, stando ad alcune anticipazioni, ci dovrebbe essere un confronto tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo; Nathaly non ha preso bene le frecciatine di Sonia in puntata e durante la settimana non ha perso tempo per lanciare qualche battutina all'opinionista. Inoltre potrebbe entrare in casa Alex Belli per un confronto con sua moglie Delia e con la sua amica speciale Soleil, alla quale ha dedicato un tweet di supporto. Nella casa del GF però alcune coppie sembrano arrivati ai ferri corti, quindi spazio anche a Sophie e ad Alessandro, i quali continuano a litigare incessantemente. Infine ci sarà il risultato del televoto tra Valeria Marini e Giacomo, Federica e Kabir, chi sarà il preferito dal pubblico dovrà condannare una persona al prossimo televoto.