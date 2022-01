L'ultima settimana di gennaio di Un Posto al sole sarà ricca di sorprese per gli abitanti di Palazzo Palladini, che secondo le anticipazioni dal 24 al 28 gennaio vedrà protagonista la coppia formata da Marina e Fabrizio. L'aggressività dell'uomo colpirà molto la moglie, che sarà ormai terrorizzata da lui e anche Roberto sarà preoccupato per l'incolumità della signora Giordano. Questo porterà Ferri a trascurare Lara, mentre l'imprenditore si occuperà anche del gruppo Petrone facendo una proposta a Chiara. Patrizio, invece, proverà ad aiutare Clara e anche se la donna sembrerà non ammettere il ricatto di Alberto, il giovane troverà il coraggio di ammettere i propri errori.

Marina metterà Fabrizio di fronte a una scelta: anticipazioni Un Posto al sole

A Un Posto al sole, nella settimana dal 24 al 28 gennaio, ci saranno novità per Marina, che proverà in tutti i modi ad aiutare Fabrizio, ma i suoi sforzi risulteranno vani. L'uomo, ormai, sarà sempre più vittima della sua aggressività e arriverà a commettere un gesto estremo, che porterà Marina ad avere paura di lui e a riflettere sui suoi sentimenti. In questo momento difficile Roberto starà vicino alla signora Giordano, invitandola a pensare al suo futuro con Fabrizio e la donna questa volta non sarà indifferente alle parole di Ferri. Roberto, inoltre, sarà anche preoccupato per l'incolumità di Marina, che non saprà come comportarsi e continuerà a essere in ansia per le condizioni di suo marito, che nel frattempo sembreranno migliorare.

Alla fine, stanca di subire il suo comportamento aggressivo, sarà la signora Giordano a dare un ultimatum a suo marito.

Patrizio ammetterà le sue colpe: anticipazioni settimana dal 24 al 28 gennaio

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 24 al 28 gennaio raccontano che Patrizio si convincerà sempre di più che Clara sia ricattata da Alberto e le chiederà un confronto.

Nonostante la donna non ammetta di essere stata costretta a tornare con il suo ex compagno, Patrizio farà una mossa del tutto inattesa nei confronti di Alberto e ammetterà le sue colpe. Intanto Lara sarà sempre più infastidita dall'atteggiamento sfuggente di Roberto, troppo preso dai problemi di Marina, mentre l'imprenditore deciderà di fare a Chiara una proposta molto importante per il gruppo Petrone.

La ragazza, tuttavia, nasconderà a Roberto un segreto che potrebbe dare seri problemi all'imprenditore. Katia, invece, continuerà a essere scettica sulla storia tra Nunzio e Chiara, anche se Franco proverà a rassicurarla. Infine Cerruti confiderà a Mariella i suoi problemi di coppia e la donna gli consiglierà di rinunciare alle sue distrazioni sul web per recuperare il rapporto con il suo compagno, mentre Silvia e Rossella potrebbero riavvicinarsi grazie a un piccolo incidente domestico.