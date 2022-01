Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati. Dopo i vari rumor sulla coppia, la conferma è arrivata dalla showgirl sudamericana. Belen in un video pubblicato su Instagram mentre parlava con suo figlio Santiago ha chiesto se da grande vuole fare lo chef, almeno c'è qualcuno che le cucina.

Le parole della showgirl

Poco dopo la nascita di Luna Marie, si è parlato di una presunta crisi tra Belen e Antonino. Sebbene i due diretti interessati non abbiano mai confermato o smentito, entrambi si erano lasciati scappare qualche frecciatina sui social.

Nella giornata di domenica 16 gennaio su Instagram è arrivata la conferma della rottura. La 37enne ha pubblicato un video in compagnia di suo figlio. Santiago era intento a cucinare e Belen ha affermato con ironia: "Non vuoi fare lo chef da grande? Visto che mamma è single, almeno ho qualcuno che mi cucina". Insomma, la diretta interessata ha parlato per la prima volta della sua attuale situazione sentimentale. Dunque, la fine della love story con il parrucchiere è ormai una certezza.

I presunti motivi della rottura

Al momento sono ignari i motivi della rottura tra Belen e Antonino. I due si erano conosciuti grazie ad amici in comune: in occasione del ferragosto 2020, la showgirl cercava un buon hair-stylist per ''seguire'' i suoi capelli.

In poco tempo, tra i due è scoccato l'amore. Pochi mesi dopo la convivenza la coppia aveva annunciato l'arrivo di una bambina. Una volta nata Luna Marie, però, le cose tra i due fidanzati sembrano aver preso una brutta piega.

Sebbene nessuno dei due abbia deciso di rivelare i motivi dell'allontanamento, i pettegolezzi di Gossip hanno parlato di un presunto tradimento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel dettaglio, si è mormorato di una "scappatella" di Spinalbese con una famosa donna dello spettacolo. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto i due diretti interessati continuano a restare in silenzio.

Belen paparazzata con De Martino

Nei giorni scorsi la showgirl è stata avvistata in compagnia dell'ex marito Stefano De Martino.

Belen, dopo le festività natalizie è andata nel suo paese d'origine. Al suo ritorno, la 37enne ha trovato in aeroporto il suo ex marito. Secondo ai rumor, i due ex coniugi sarebbero apparsi felici e sorridenti. Gli addetti ai lavori hanno sostenuto che De Martino abbia accompagnato l'ex moglie in aeroporto anche il giorno della partenza.

Al momento non è chiaro quali siano i rapporti tra Stefano e Belen. D'altronde la showgirl e il conduttore hanno sempre mantenuto un legame civile, anche grazie all'amore che li lega a Santiago - loro primogenito. A questo punto solamente il tempo potrà dirci se c'è un nuovo ritorno di fiamma tra i due ex coniugi.