Il personaggio di Lolita sarà centrale nelle nuove puntate di Una vita che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. Le anticipazioni raccontano che la povera Casado soffrirà terribilmente per il tradimento di Antonito, che ha pensato bene di cedere alle lusinghe di Natalia. Spettatrice di quella scena, Lolita cade a terra e ha un attacco di tosse. Sul fazzoletto trova del sangue, segno inequivocabile che le sue condizioni di salute sono molto serie. Dopo essere stata portata in ospedale e sottoposta a esami accurati, arriverà la triste notizia: soffre di una patologia incurabile e progressiva che non le lascerà scampo.

Mentre a casa Palacios si consuma il dramma, Genoveva non perde tempo per rendere difficile la vita a Felipe, dopo aver saputo che ha intenzione di lasciare Acacias per sempre.

Anticipazioni di Una vita: Lolita ha poche settimane di vita

Nelle nuove puntate della soap Una vita, Lolita peggiorerà sempre di più e starà molto male. Consapevole di dover morire, chiederà a Ramon di occuparsi di Antonito e del piccolo Moncho quando lei non ci sarà più.

Antonito, disperato per le condizioni di salute di Lolita e pentito per averla tradita, le chiederà perdono. La povera Casado lo pregherà di avere pazienza, perché le occorre del tempo per lenire il grande dolore che le ha provocato.

Intanto, Sabina e Roberto continueranno a mostrarsi amorevoli con i vicini, così da allontanare ogni sospetto sul loro conto.

La stessa Sabina offrirà il suo supporto a Lolita, che ne apprezzerà il gesto.

L'addio tra Genoveva e Felipe

Il fatto che Genoveva abbia ottenuto la libertà farà tremare di rabbia Alvarez Hermoso che, non avendo più motivo per restare nel quartierino, deciderà di partire per sempre per andare a vivere con il figlio Tano.

Quando Salmeron lo verrà a sapere, cercherà un modo per far cambiare idea all'avvocato.

Non riuscendoci con le buone, passerà alle minacce: se lascerà Acacias, farà in modo che Tano venga ucciso.

Non badando alle minacce, Felipe deciderà di partire ugualmente e darà l'addio alla donna che gli ha rovinato l'esistenza.

Antonito prova a salvare Lolita nelle nuove puntate di Una vita

Nei prossimi episodi della soap, il giovane Palacios non si arrenderà e cercherà un medico disposto a curare la sua adorata moglie che, nel frattempo, avrà trovato la forza di perdonarlo.

Come svelano gli spoiler di Una vita, Antonito riuscirà a contattare il dottor Ramos, che arriverà ad Acacias da Siviglia. Il dottore è disposto a sottoporre Lolita a un trattamento sperimentale.

Lolita, mentre il dottor Ramos la sta visitando, sverrà nuovamente. Il medico si renderà conto delle gravissime condizioni della sua paziente, ma vorrà tentare comunque di salvarle la vita.