Martina Viali, corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e donne, ha scelto di chiudere il suo percorso in tv e di lasciare definitivamente la trasmissione. In queste ultime ore, la corteggiatrice ha scelto di fare un po' di chiarezza sui social, svelando cosa è successo nel corso delle ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Dal suo profilo Instagram, Martina ha svelato di aver chiuso il suo percorso in tv con Matteo Ranieri.

Martina annuncia di aver lasciato Uomini e donne

Nel dettaglio, durante le ultime settimane di messa in onda di Uomini e donne, Martina aveva più volte punzecchiato Matteo Ranieri, dicendogli apertamente di sentirsi trascurata e che, secondo lei, il tronista fosse preso maggiormente da altre pretendenti che erano in studio per lei.

La ragazza, in queste ore, ha scelto di chiarire una volta per tutte la sua posizione e lo ha fatto con un post che ha condiviso tra le storie del suo profilo ufficiale Instagram, dove ha svelato come stanno le cose.

Martina ha così annunciato definitivamente di aver messo la parola fine al suo percorso a Uomini e donne e di conseguenza di aver chiuso anche con Matteo Ranieri.

L'addio di Martina: la corteggiatrice di Matteo se ne va da Uomini e donne

"Già da qualche settimana, il mio percorso con Matteo non era più lo stesso", ha svelato Martina aggiungendo che nel corso della ultime registrazioni di questa stagione non ha potuto partecipare a causa della pandemia.

"Quindi continuare in queste circostanze sarebbe stato pressoché inutile, per entrambi", ha specificato la corteggiatrice che ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

"Nonostante tutto auguro il meglio a Matteo", ha aggiunto ancora Martina nel suo post social specificando che al momento non è riuscita ancora a salutarlo di persona.

Martina, quindi, ha preso questa decisione senza partecipare alla trasmissione ma facendo sapere alla redazione del programma di Canale 5, la sua intenzione di abbandonare il percorso e quindi chiudere con Matteo Ranieri, alla luce delle incomprensioni che ci sono state tra di loro.

La frecciatina di Martina contro i detrattori

Nel suo post social, Martina ha voluto ringraziare tutte le persone che in questa breve esperienza a Uomini e donne, l'hanno sostenuta e l'hanno supportata.

"Volevo ringraziare davvero tutto, anche chi non mi ha sostenuto ed ha speso parole indegne e oscene nei miei riguardi", ha chiosato Martina lanciando anche una stoccata al vetriolo ai suoi detrattori che l'hanno criticata e bersagliata per questo percorso.