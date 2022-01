Gli spoiler spagnoli di Una vita, in onda prossimamente su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity, raccontano che Aurelio acquisterà un flacone di droga e, successivamente, riuscirà a farsi invitare a casa di Anabel per una merenda. Il militare, quindi, drogherà il cibo e Bacigalupe perderà in breve tempo conoscenza. Quesada, intanto, tenterà di abusare fisicamente della ragazza ma, fortunatamente, Soledad lo coglierà in flagrante e salverà Anabel dalla violenza fisica. Lolita, dopo aver perso conoscenza vedendo Antonito e Natalia in procinto di fare l'amore, perderà i sensi e la sua salute andrà sempre peggiorando.

Il dottor Ramos, infine, dirà ad Antonito che per la moglie non c'è più nulla da fare, nel frattempo Lolita si rassegnerà all'idea di dover morire.

Aurelio riuscirà a farsi invitare a casa di Anabel per una merenda

Le anticipazioni iberiche della soap opera ideata da Aurora Guerra rivelano che Aurelio comprerà un flacone di droga e, nel corso di una conversazione con Natalia, lo tirerà fuori dalla tasca e dirà alla sorella che lo stesso serve per 'placare l’animo delle donne'. La giovane Quesada rimarrà turbata ma non comprenderà il fine ultimo del fratello.

Aurelio, successivamente, riuscirà a farsi invitare a casa di Anabel per una merenda e porterà con sé alcuni snack. Bacigalupe, pur non capendo la motivazione della visita offrirà al militare una limonata, ma al contempo noterà come lo stesso non toccherà cibo.

Quesada, difatti, ha drogato gli snack e non ci vorrà molto prima che Anabel perda conoscenza. Con la giovane Bacigalupe priva di sensi, Aurelio deciderà di abusare di lei e comincerà a togliersi i vestiti.

Fortunatamente, Soledad avvertirà il pericolo e coglierà l'uomo in flagrante, salvando Anabel dall'abuso fisico.

Aurelio, con la sua solita faccia di bronzo, asserirà che stava semplicemente prestando soccorso alla ragazza dopo averla vista svenire, ma Soledad non crederà a una sola parola proferita dall'uomo.

Lolita si rassegnerà all'idea di dover morire

Le trame spagnole di Acacias 38 riportano che la salute di Lolita risente di qualche deficit oramai da qualche tempo, ma quando la donna ha avuto l'ennesimo malore dopo aver visto Antonito e Natalia in procinto di fare l'amore, la situazione sembrerà peggiorare parecchio.

Il dottor Ramos, a seguito degli accertamenti fatti a Casado in clinica, comunicherà ad Antonito che per Lolita non c'è più nulla da fare.

Casado, inoltre, sembrerà rassegnarsi all'idea di dover morire e, a fronte di ciò, comunicherà ai parenti stretti di voler dedicare esclusivamente al piccolo Moncho gli ultimi giorni della propria vita.