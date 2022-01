Gli spoiler iberici di Una vita, in onda da lunedì 24 a domenica 30 gennaio su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity, raccontano che Liberto sorprenderà Susana mentre da un ultimatum a Rosina. Felipe deciderà di non perdonare Genoveva accusando la donna di averlo tradito rimanendo incinta di un figlio non suo, nel frattempo Lolita perderà i sensi dopo aver visto Antonito che cede alla seduzione di Natalia. Felipe, infine, informerà Ramon e Liberto di voler smettere di perseguitare Genoveva, mentre le condizioni di salute di Lolita peggioreranno e Antonito le farà una visita in ospedale.

Felipe non perdonerà Genoveva accusandola di averlo tradito rimanendo incinta di un bimbo non suo

Le anticipazioni spagnole della fiction daily dal 24 al 30 gennaio rivelano che Liberto coglierà in flagrante Susana mentre quest'ultima darà un ultimatum a Rosina e si incuriosisce.

Donna Cabrahigo, intanto, riceverà un'ambigua missiva da parte di Aurelio, nel frattempo Rosina riuscirà a sbarazzarsi di Liberto per svelare il segreto dei Dominguez a Susana.

Felipe, nel mentre, sceglierà di non perdonare Genoveva accusando, inoltre, la moglie di averlo tradito restando incinta di un bambino non suo, così tra i due pare volatilizzarsi qualsiasi barlume di riconciliazione.

A quel punto, interverrà Mendez che dirà all'avvocato come l’unico modo per concludere la questione sarà far intervenire Laura, suscitando una certa sorpresa in Alvarez Hermoso.

Salmeron, intanto, proseguirà nell'intento di pulire la sua immagine contattando Fabiana per organizzare una messa in onore di Marcia Sampaio. Felipe, non potendo sopportare tale meschino gesto, inveirà nuovamente contro la moglie dinanzi a tutti.

Lolita perderà i sensi vedendo Antonito cedere alla seduzione di Natalia

Le trame della soap opera iberica da lunedì 24 a domenica 30 gennaio anticipano che Lolita arriva nella sua abitazione proprio nel momento in cui Antonito sta cedendo alla reiterata seduzione di Natalia, così Casado perderà inconsciamente i sensi.

La donna finirà in prognosi riservata e Aurelio non perderà tempo nel congratularsi sarcasticamente con la sorella per aver distrutto il matrimonio tra Antonito e Lolita. Natalia, però, non sarà affatto entusiasta del suo comportamento.

Ramon e Liberto, successivamente, tenteranno di placare l'ira di Felipe nei riguardi di Genoveva ma l'avvocato farà orecchie da mercante.

Il commissario Mendez, poco più tardi, riferirà ad Alvarez Hermoso l’arrivo dell’ordine di fermare le indagini sulla dipartita di Velasco. Grazie all'incoraggiamento di Liberto, Casilda parlerà finalmente con l'avvocato con l'intento di voltare pagina.

Felipe, intanto, cambierà idea e non solo dirà a Ramon e Liberto di voler terminare di far la guerra alla moglie, ma andrà anche alla funzione organizzata dalla stessa in onore di Marcia.

I medici sottoporranno a diversi test Lolita senza mai, però, riuscire a comprendere l'origine del male della donna. Antonito, roso dai sensi di colpa, confesserà a Miguel e Liberto il perché la moglie ha avuto un malore.

A seguito del funerale di Sampaio, Felipe sarà gentile nei riguardi della moglie, quasi a illudere la stessa di una possibile riappacificazione.

La salute di Lolita, infine, parrà peggiorare sempre più, così Antonito andrà a farle visita in ospedale per dichiararle il suo amore pensando che la moglie stia dormendo.