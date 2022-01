Dopo quattro mesi di "reclusione" nella casa del GFVip anche un aereo con dedica può essere motivo di tensione. Nella giornata di giovedì 13 gennaio, sulla casa di Cinecittà è stato fatto volare uno striscione con un messaggio indirizzato a Lulù Selassié. Dal momento che la dedica era un chiaro segnale contro Katia Ricciarelli, quest'ultima ha commentato con sarcasmo l'accaduto.

Il messaggio per la Principessa

Alcune fan di Lulù hanno deciso di farle sentire il proprio sostegno. Tutto è partito dalla frase a sfondo razzista pronunciata da Katia Ricciarelli: "Vai a scuola al tuo paese che forse non ti hanno insegnato nulla".

A distanza di due settimane dall'accaduto, le fan della Principessa hanno deciso di mandare un segnale alla loro beniamina. Di conseguenza, dopo una raccolta fondi sulla casa di Cinecittà è volato il seguente messaggio: "Lulù tutta l'Italia è con te, no al razzismo".

L’aereo è riuscito a passare contro ogni ostacolo che si era presentato.

Spero voi siate felici tanto quanto lo sono queste quattro grandi Donne.

Grazie per la fiducia ogni volta.

Insieme siamo una forza. ❤️💪🏽 #gfvip pic.twitter.com/iupVoyv9rx — Noemi Arcuri (@noemiarcuri) January 13, 2022

Poco dopo, sulla casa del GFVip è arrivato un altro aereo indirizzato a Lulù e Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo: "Il pubblico è con voi".

La reazione di Ricciarelli

In seguito alla dedica ricevuta, Lulù ha ricevuto il sostegno delle sue compagne d'avventura. Tra le prime ad andare ad abbracciare la coinquilina è stata proprio Miriana. Anche Manila si è avvicinata alla Principessa, ma poi è tornata in casa. Ovviamente, la velata stoccata non è passata inosservata a Katia Ricciarelli.

La cantante lirica in quel momento si trovava in cucina con Carmen Russo. A quanto pare, la 75enne non ha gradito la dedica indirizzata alla Principessa: "Mamma mia quante cavolate...".

La diretta interessata si è detta spiazzata per il fatto che tutta Italia sia dalla parte di Lulù. Poi, ha tagliato corto: "Io non ho più parole, le ho consumate tutte".

Dopo avere accolto lo sfogo di Katia, Carmen si è domandata se l'aereo per Lulù lo avesse mandato sua sorella Clarissa.

Il commento di Barù

Mentre la dedica per Lulù volava sui cieli di Cinecittà (un quartiere di Roma), i "vipponi" si trovavano in giardino. Barù nel vedere la reazione di Manila Nazzaro nei confronti della Principessa ha commentato con sarcasmo: "Si adesso mettetevi tutti in fila per abbracciarla. Ipocriti".

Secondo il nobile, alcuni si sarebbero avvicinati alla 23enne solamente per fare scena. Su Twitter, anche alcuni utenti hanno criticato l'atteggiamento dell'ex Miss Italia. Manila infatti, dopo lo scontro tra Lulù e Katia si è subito schierata dalla parte della cantante lirica. La 44enne pugliese ha sempre difeso a spada tratta Ricciarelli, tanto da definire ingiusto e irriconoscente il comportamento che alcuni hanno avuto con lei.