Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto andranno in onda su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di nuove rivelazioni. Occhi puntati in primis sulle vicende di Bellita: tutti la credono morta ma questa non è la verità dei fatti e ben presto la donna tornerà di nuovo alla ribalta. Occhi puntati anche su Soledad, di cui verrà fuori un'amara verità.

Bellita non è morta: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle prossime puntate di Una Vita rivelano che finalmente verrà fatta chiarezza sulle vicende di Bellita.

La donna è stata dichiarata morta da suo marito e, da quel momento in poi, non sono mancati i dubbi e i sospetti su quanto fosse accaduto.

In particolar modo, si teme che dietro la morte della donna possa celarsi proprio lo zampino di suo marito Jose Miguel che, da quando è rientrato in quartiere, ha mostrato un atteggiamento molto cordiale nei confronti di Alodia.

Il ritorno di Bellita e la verità sulla sua finta morte

Ma qual è la verità dei fatti? Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che la verità sulla donna emergerà nel corso delle prossime puntate di messa in onda su Canale 5.

Si scoprirà, infatti, che Bellita non è morta e che per tutto questo tempo ha vissuto nascosta all'interno della sua stessa abitazione.

Il motivo? La cantante doveva mettersi in salvo da un fan fin troppo molesto, che ha messo a repentaglio la sua vita.

Per questo motivo, Bellita in accordo con suo marito e la polizia, ha fatto credere a tutti di essere morta e per diverso tempo ha dovuto far perdere le sue tracce, benché sia sempre stata rinchiusa all'interno della sua stessa casa.

Soledad spia di Aurelio: anticipazioni Una Vita trame spagnole

E poi ancora le anticipazioni spagnole delle prossime puntate di Una Vita rivelano che i riflettori saranno puntati anche sulle vicende di Soledad. Il suo atteggiamento diventerà sempre più sospetto e comincerà ad alimentare i dubbi di Marcos.

Quello che emergerà nei nuovi episodi della soap sarà a dir poco clamoroso: Soledad, in realtà, è sempre stata una spia di Aurelio che l'ha mandata in quartiere per tenere sotto controllo Marcos e spiarne tutti i movimenti.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che ci sarà anche un altro episodio strano che riguarderà la donna, la quale si metterà in contatto con dei loschi uomini per ricevere un carico di dinamite in quartiere.

Nuovo mestiere per Mendez: trame spagnole Una Vita

Cosa ha intenzione di fare Soledad con quell'esplosivo? Possibile che la donna stia pensando di architettare una esplosione ad Acacias? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

E poi ancora, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che ci saranno delle novità anche per Mendez, il quale si ritroverà costretto a lasciare la polizia e cambierà mestiere.

L'uomo, infatti, diventerà un investigatore privato e nel corso dei prossimi episodi della soap opera iberica sarà comunque protagonista di diverse indagini che terranno banco all'interno del quartiere spagnolo.