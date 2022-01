Grandi novità e colpi di scena in arrivo per Vittorio Conti nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6. Secondo anticipazioni diffuse sul web , tutto partirà dopo il rientro inaspettato di Dante Romagnoli, mostrato al termine della puntata trasmessa su Rai 1 venerdì 14 gennaio. L'uomo è sceso da un'auto e ha rivolto lo sguardo verso il grande magazzino, il luogo che aveva lasciato un anno prima dopo il rifiuto di Marta. Perché l'italoamericano è tornato in Italia? Stando alle anticipazioni riportate sul web, questo ritorno è solo l'inizio di alcuni stravolgimenti che scuoteranno la vita di Vittorio.

Secondo le indiscrezioni pubblicate online, il direttore del grande magazzino si ritroverà doppiamente impelagato tra Tina e Sandro da una parte e Marta e Dante dall'altra.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: più di un triangolo amoroso per Conti

A quanto pare, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 più di un triangolo amoroso sarà al centro delle trame della soap. I telespettatori dovranno aspettarsi di vedere Vittorio alle prese con nuove problematiche che incideranno sia nel rapporto con la moglie, sia nella relazione con Tina. Per quanto riguarda Marta, come il pubblico ha già visto nel corso della quinta stagione, la giovane ha trascorso alcuni mesi negli Stati Uniti per motivi di lavoro.

Durante il soggiorno in America, la pubblicitaria ha avuto un flirt con l'affascinante Romagnoli. Tornata in Italia, si è riavvicinata al marito, ma in seguito gli ha comunicato di voler accettare la proposta di lavoro negli Stati Uniti. Con il ritorno di Dante nella sesta stagione si riaprirà un capitolo che Vittorio credeva ormai archiviato.

Marta di nuovo tra Dante e Vittorio: spoiler de Il Paradiso delle signore 6

In una recente intervista, l'attore Luca Bastianello (il volto di Romagnoli) ha rivelato alcuni succosi spoiler che coinvolgeranno Vittorio Conti e la moglie Marta. Il personaggio di Dante era uscito di scena dopo il benservito della pubblicitaria. Stando alle anticipazioni, il suo ritorno creerà un triangolo con la figlia di Umberto e il direttore del grande magazzino.

Dunque, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 si riaccenderà la rivalità tra Vittorio e Romagnoli. "Ho fatto il mio ingresso nella soap esattamente il 14 gennaio 2021. Tornare nella stessa data è un segno fortunato", ha dichiarato Bastianello. Dunque, cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Sicuramente, Conti vivrà momenti di grande difficoltà.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6: torna Sandro Recalcati

Deluso e amareggiato, dopo l'addio di Marta, inizialmente Vittorio ha cercato rifugio nel lavoro, ma l'amore ha bussato di nuovo alla sua porta. L'uomo ha instaurato un rapporto di grande complicità con Tina Amato, rientrata a Milano perché in crisi con il marito Sandro. Ormai da diverse puntate è più che evidente la forte attrazione tra i due.

Presto Conti e la giovane cantante si lasceranno andare ai loro sentimenti. La felicità, però, durerà poco. Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda il 28 gennaio farà ritorno Sandro Recalcati, il marito di Tina. Dunque, Vittorio dovrà fronteggiare un altro rivale che, stando alle anticipazioni pubblicate online, sarà un ostacolo difficile da superare. Lo ha confermato Luca Capuano, l'interprete del discografico. "Tutti pensano che abbia lasciato la moglie perché non poteva più cantare, ma non è così. Sandro tornerà per riconquistare Tina", ha anticipato l'attore.