Prosegue l'appuntamento inedito con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto saranno trasmesse su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul giallo legato alla morte di Bellita, che desterà non poco scalpore all'interno del quartiere. In tanti, infatti, si chiedono quale sia la verità dei fatti sulla morte della cantante, annunciata in fretta e furia da suo marito. Ebbene, col passare dei giorni, si scoprirà che dietro la presunta morte di Bellita si nasconde un piano diabolico, messo in atto per salvarla.

Il dramma di Bellita e la finta morte: anticipazioni spagnole Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che il giallo legato alla morte della cantante arriverà finalmente ad una risoluzione definitiva.

Dopo che Jose Miguel e Alodia sono rientrati dal viaggio in Argentina senza Bellita e annunciando la morte della cantante, i sospetti si concentreranno in primis sull'uomo.

Sarà Rosina ad avere molti dubbi su quello che è accaduto e sulla versione dei fatti che è stata raccontata da Jose Miguel, al punto da arrivare a sospettare che l'uomo abbia una tresca clandestina con la sua domestica Alodia e che sia artefice della morte di Bellita.

Di conseguenza, quando i sospetti si faranno sempre più difficili da sostenere, Jose deciderà di mettere la donna al cospetto della verità su quanto sta accadendo.

La verità sulla morte di Bellita e cosa è successo

Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che la Rubio si ritroverà di fronte la cantante in carne ed ossa. Bellita, infatti, non è morta e per tutto questo tempo ha vissuto nascosta all'interno della sua casa, lontana da occhi indiscreti.

Un duro colpo per Rosina, la quale in un primo momento arriverà a pensare che si tratti di un fantasma.

Dopo lo choc, però, la donna scoprirà che quella che ha di fronte è la vera Bellita, che non è morta.

La cantante, a quel punto, rivelerà che durante il viaggio in Argentina si è ritrovata vittima di un fan pericoloso, che è cominciato a diventare sempre più insistente, al pari di uno stalker.

Bellita racconta la verità a Rosina: anticipazioni Una vita trame spagnole

Per questo motivo, le forze dell'ordine le hanno consigliato di mettere in scena la notizia della sua morte: solo così si sarebbe potuta liberare di questo fan avvilente, che continua a tenerla sotto torchio.

Un piano che Bellita ha scelto di mettere in atto, tanto da far ritorno ad Acacias in gran segreto, facendo annunciare pubblicamente la notizia della sua morte.

Per fortuna, però, adesso l'incubo della donna è finito: Bellita, infatti, uscirà allo scoperto e riuscirà finalmente a liberarsi di quel fan pericoloso, che avrebbe potuto farle del male, causandone addirittura la morte.