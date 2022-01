Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole legate al gran finale di sempre rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati sulle vicende di Genoveva, la quale si ritroverà ad affrontare il ritorno in quartiere di sua figlia, mentre Susana uscirà definitivamente di scena e abbandonerà così Acacias 38.

Genoveva ritrova sua figlia: anticipazioni spagnole finale Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una vita che porteranno al finale di sempre della soap, rivelano che per Genoveva arriverà il momento di riabbracciare e rivedere sua figlia Gabriela.

La dark lady di Acacias l'ha concepita in gioventù, poi però ha scelto di affidarla alle cure di una zia che l'ha cresciuta.

Adesso che Gabriela è diventata adulta, ha scelto di mettersi sulle tracce di sua mamma e così arriverà ad Acacias, pronta a farsi conoscere e a cercare di recuperare il tempo perso.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che per Genoveva sarà un vero e proprio colpo rivedere sua figlia dopo così tanto tempo.

Gabriela finirà per ingannare sua mamma Genoveva

In un primo momento, però, la dark lady sarà molto diffidente nei confronti della ragazza e non si fiderà subito. Col passare dei giorni, però, Gabriela riuscirà a conquistare sua mamma, facendole credere di essere interessata ad avere un rapporto con lei.

Peccato, però, che le reali intenzioni di Gabriela siano altre. Le anticipazioni spagnole sul finale di sempre di Una vita, infatti, rivelano che in realtà la ragazza è arrivata in quartiere con uno scopo ben preciso: riuscire ad entrare in possesso di tutti i beni di sua mamma e diventare così la nuova signora/padrona di Acacias.

Un vero e proprio piano diabolico che l'astuta e perfida donna proverà a portare a termine fino alla fine, tanto da riuscire ad avere la meglio.

Gli spoiler delle prossime puntate spagnole di Una Vita, infatti, rivelano che la dark lady morirà tragicamente nel finale di sempre e questo permetterà a sua figlia di coronare i suoi sogni.

L'addio di Susana che esce di scena: anticipazioni spagnole Una vita

E poi ancora, le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Susana.

La donna, infatti, dopo essere ritornata in quartiere, prenderà una nuova drastica decisione: abbandonerà per sempre Acacias assieme al suo grande amore e quindi vivere lontani da tutto.

Una vera e propria uscita di scena quella di Susana che, prima di dire addio per sempre ad Acacias, deciderà di passare del tempo insieme alla sua amica del cuore, Rosina.

Una lunga passeggiata durante la quale, le due donne, ricorderanno tutti i bei momenti che hanno vissuto insieme nel corso di questi anni, sempre l'una al fianco dell'altra, pronte ad incoraggiarsi e sostenersi.

Felipe si innamora di un'altra donna: trame Una vita puntata finali

Occhi puntati anche sulle sorti di Felipe: per il gran finale di sempre della soap opera iberica, il celebre avvocato di Acacias sarà destinato ad una nuova vita che, finalmente, gli permetterà di tirare un sospiro di sollievo.

Dopo aver dovuto affrontare delle vicissitudini e delle situazioni a dir poco spiacevoli, che lo hanno messo a durissima prova, ecco che Felipe riuscirà finalmente a ritrovare il sorriso insieme ad un'altra donna.

Trattasi di Dori, con la quale deciderà di abbandonare per sempre quel quartiere che gli ha causato non poche sofferenze in passato e lo farà per trasferirsi a Ginevra, città dove vive anche suo figlio.

Una delle scene finali che andrà in onda nell'ultima puntata di sempre di Una Vita, in programma prossimamente su Canale 5, avrà come protagonista anche Bellita.

La celebre cantante, proprio con la soavità della sua voce, sarà protagonista di un canto speciale che porterà alla chiusura di sempre di questo prodotto.

Insomma il finale della soap opera spagnola Una Vita si preannuncia particolarmente emozionante e scoppiettante per i tantissimi spettatori e fan italiani che, in questi anni, hanno seguito con grande partecipazione le vicende dei vari abitanti capitanati dalla perfida Genoveva, l'emblema per eccellenza del personaggio cattivo.

Chiude Una vita, ma Mediaset acquista già una nuova soap opera spagnola

Intanto, però, per una soap che uscirà di scena dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, ce ne sarebbe già un'altra in arrivo.

Trattasi di Dos Vidas, un'altra soap opera importata sempre dalla Spagna destinata ad occupare la fascia oraria pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset.

Dopo il buon successo riscosso in patria, i vertici del Biscione hanno acquistato i diritti per la messa in onda di questa soap opera che potrebbe debuttare tra l'estate e il prossimo autunno 2022 e magari prendere proprio il posto di Una Vita nel daytime di Canale 5.

E così, dopo l'addio de Il segreto di cui lo scorso anno sono andati in onda gli ultimi episodi di sempre, questa volta toccherà ad Una vita.

Situazione differente, invece, per quanto riguarda la soap americana Beautiful che, a differenza delle produzioni spagnole, non conosce crisi in patria dal punto di vista auditel.

Malgrado la messa in onda da oltre trent'anni, la soap con Ridge e Brooke continua ad essere uno dei punti di forza del palinsesto americano e il grande successo continua ad essere registrato anche nei tantissimi paesi che la trasmettono regolarmente tutti i giorni, con risultati d'ascolto che sfiorano la soglia dei tre milioni di affezionati.