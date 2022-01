Arrivano le ultime anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 della settimana 24-28 gennaio 2022 relative alle puntate in onda su Rai 1 alle 15:55. Ricordiamo che gli episodi possono essere rivisti in replica su RaiPlay. Cosa succede nei nuovi episodi de Il Paradiso 6? Torna Sandro, alla riconquista di Tina. Recalcati si trova però di fronte a un'amara verità, visto che tra Tina e Vittorio sarà nel frattempo scoppiata la passione. Intanto, Gemma scopre tutta la verità su Gloria e Ezio e prende una decisione. Tempo di scelte anche per Adelaide, che dovrà affrontare un interrogatorio dopo la riapertura del caso Ravasi.

Per la contessa sono guai seri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 settimana 24-28 gennaio 2022

Nei nuovi episodi della soap Il Paradiso delle signore 6, Veronica (Valentina Bartolo) continua a far insospettire Gemma (Gaia Bavaro) per via del suo comportamento poco chiaro. La giovane Zanatta, presto verrà a sapere il motivo e ne resterà sconvolta.

Intanto, Salvatore (Emanuel Caserio) vuole fare le cose sul serio con Anna (Giulia Vecchio) e decide di fare il grande passo, anche con il sostegno dell'amico di sempre Marcello. Salvo si interessa all'acquisto dell'appartamento di Irene, così da avere un nido d'amore nel quale stare con la bella Imbriani.

Guai in arrivo per Sandro, che nel frattempo è tornato a Milano con l'intenzione di riconquistare Tina che, dal canto suo, non vuole avere nulla a che fare con lui.

Gemma scopre la verità su Ezio e Gloria

Umberto inizia a capire che qualcosa non torna nell'affare tra Vittorio e gli americani e i sospetti su Dante iniziano a farsi strada.

Come svelano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Gemma ascolta una conversazione di Veronica e così viene a sapere tutta la verità su Ezio e la misteriosa Moreau, rimanendone sconvolta.

Non sapendo che altro fare, decide di scrivere una lettera a Gloria.

Scoppia la passione tra Vittorio e Tina, Roberto li scopre

Attenzione alle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, perché Vittorio e Tina si avvicineranno sempre di più, lasciandosi andare alla passione.

Roberto li coglierà in flagrante mentre si baciano, restandone sconvolto.

Successivamente, Conti e la giovane Amato condivideranno un momento di intimità ma il foulard di Tina cadrà sotto il letto di Conti. La situazione sta per sfuggire a ogni controllo.

Agnese sarà contraria a questa relazione e proverà a convincere Tina a rimettere insieme il suo matrimonio. La cosa infastidirà non poco Vittorio.

Riappare il fantasma di Achille, anticipazioni Il Paradiso delle signore

Guai in arrivo per Adelaide, che dovrà presentarsi all'interrogatorio per l'omicidio di Achille Ravasi. La contessa è molto preoccupata e prende una decisione inaspettata.

L'ombra di Achille torna prepotente a Villa Ravasi, portando nuove dinamiche anche tra Umberto e Flora, sempre più vicini e complici.